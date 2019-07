Agente tico despotrica contra Rubilio Castillo y la llegada de hondureños a Costa Rica

Saprissa anunció este miércoles el traspaso de Rubilio Castillo al Tondela de Portugal y tras ello el agente tico Kurt Morsink despotricó contra el atacante. Además, criticó la llegada de futbolistas hondureños y panameños a la liga costarricense.

Rubilio Castillo lo revela: Tondela ya aprobó sus exámenes médicos

"En el fútbol de Costa Rica pasó algo que es muy malo para el fútbol tico; comenzaron a traer muchos jugadores hondureños y panameños. Estamos tirando abajo a Costa Rica. Deben darse cuenta que Costa Rica está por encima de esos países futbolísticamente", inició contando en entrevista al portal yashinquesada.com.

Y continuó: "Entonces, cuando vos traés un extranjero a quitarle un cupo a un jugador joven tico, perjudica a todo mundo. Además, que económicamente no es rentable, estás quitando la oportunidad de desarrollar a un futbolista tico que nos va a dar mucho al país y al club económicamente".

Para Morsink, los morados hicieron una brillante jugada al vender al catracho. "Saprissa muy inteligentemente se dio cuenta que esa estrategia de traer un hondureño a ganar mucha más plata que por ejemplo alguien como Manfred (Ugalde), económicamente no tiene sentido".

Pese a la poca participación con el Monstruo Morado, Rubilio anotó siete goles en el Clausura 2019. Pero para el representante tico, el también seleccionado Sub-17 puede rendir lo mismo.

"Deportivamente te rinde más Manfred de 17 años que un jugador de 27 de Honduras o Panamá".

Considera una "barbaridad" cuatro hondureños en un club tico

Kurt Morsink también se refirió al número de cupos de extranjeros en el fútbol de Costa Rica y así calificó que hayan cuatro catrachos en un solo club: Liga Alajuelense.

"Entonces, lo que dice Jafet (Soto) es muy cierto. El cupo de extranjero debe bajar, no somos una liga que tenemos la plata para traer argentinos como Mariano Torres (volante del Saprissa) constantemente. Si me decís que cada equipo va a traer a cuatro Mariano Torres yo te digo, listo, subamos el cupo de extranjeros. Pero es una barbaridad que el cupo de extranjero en Costa Rica sea cuatro y terminan siendo cuatro hondureños o panameños. Entiendo a Heredia si trae mexicanos, listo, México es un país de mucho fútbol. Pero para estar trayendo panameños y hondureños es un relajo, eso no le sirve a Costa Rica, ni a los clubes ni jugadores".

Aunque los manudos tienen cinco hondureños en sus filas; Roger Rojas, Luis Garrido, Alex López, Henry Figueroa y Cristian Moreira.

Por último alabó las cualidades de Ugalde y asegura la partida de Rubilio Castillo se debe a su rendimiento.

"Creo que Saprissa se da cuenta que este jugador no está rindiendo, que se lo tiene que quitar de encima, porque se lo quita de encima, económicamente le sirve. Además de eso, tenés a la joya del club de los últimos 20 años que es Manfred Ugalde que está listo para jugar. No tengo duda que Saprissa lo sabe, Evaristo mueve sus fichas con don Alberto y Juan Carlos, a condición de Walter (Centeno) que lo ve en la cancha y dice que es un gran talento. Todo se va a dar para que Manfred juegue este semestre, de eso no tengo duda", cerró.