Andy Najar, la realidad del “sueño americano” y su faceta como gamer

Detrás de la historia superación del futbolista hondureño, Andy Najar, resalta un episodio inolvidable en su infancia que cambió su vida para siempre desde que decidió emprenderse en la travesía del sueño americano junto a su familia hacia Estados Unidos.

Es cierto que de ello no hay letras que se desconozcan traducido de la realidad del país en las últimas décadas, sin embargo, en la segunda parte de la entrevista a DIEZ con la periodista Jenny Fernández, remembra y hace hincapié en ello.

“Gracias a Dios a mí se me dio esa oportunidad de llegar a los Estados Unidos y conseguir un contrato profesional a mis 16 años, era difícil siendo ilegal, pero el club vio lo que podía lograr, obtuve la residencia y firmé mi primer contrato como profesional, eso fue lindo para mí con 16 años”, relató.

Y añade que “en este momento es difícil decirles algo, la situación que está ocurriendo en Estados Unidos es complicado a diferencia cuando yo me fui. El riesgo que corren las personas quienes quieren cruzar, a veces hay personas que pierden la vida con sus hijos, es difícil. Es cuestión de tener la suerte, pueden entrar al país y luego trabajar, dar lo máximo y ver si pueden lograr lo que quieren”.

En palabras del defensor, “a veces las personas que están aquí (Honduras) piensan que quienes llegan a país (USA) solo van a sacudir el palo y agarrar los dólares, las cosas no son así, hay que trabajar de cualquier cosa”.

A sus 26 años, Andy Najar del Anderlecht asegura que haber “conseguido todos los sueños que he querido. La única deuda que tengo sería el hecho de jugar en Inglaterra”.

PASATIEMPO EN LAS CONSOLAS

Más allá del fútbol confirmó ser admirador y fanático de las consolas de videojuegos, en especial su inclinación por Fortnite actualmente.

“Me gusta mucho jugar PlayStation, me agrada compartir con la gente. Tenía una página (comunidad), pero la dejé abandonada, yo la manejaba. Desde pequeño me han gustado los videojuegos. FIFA no me gusta, por ahora me gusta Fortnite, por ahora soy amateur”, confesó el futbolista.

Ante ello guardó lugar para aconsejar a los participantes que actualmente están compitiendo en el Fortnite Diez 2019.

“Que le echen ganas, es divertido jugar Fortnite, yo más lo hago por diversión para reírme de algunos jugadores principiantes -porque yo pasé por lo mismo- es un juego divertido”, dijo.