Rubilio Castillo se fue a Portugal: “Abriré puertas para otros hondureños”

El delantero hondureño Rubilio Castillo se ha marchado este martes a Portugal para reportar con el Tondela de la primera división de ese país y comenzar a escribir su nueva historia en el balompié europeo.

Castillo fue despedido por su familia y se mostró agradecido porque ahora tendrá una nueva experiencia en un continente donde se juega en alto nivel. “Gracias a Dios porque voy a tratar de abrir puertas a otros hondureños. Estoy agradecido con el equipo Saprissa por darme esta oportunidad y voy a demostrar y darlo todo”, reconoció.

“El fichaje se dio por las comunicaciones que hizo el equipo Saprissa, pagaron la transferencia de mi cláusula y gracias a Dios tengo esta oportunidad de poder jugar en el exterior, en Europa. Voy con la ilusión de hacer las cosas bien, voy por tres años en los que quiero hacer las cosas de la mejor manera para abrirle puertas a más hondureños”, contó.

Rubilio habló de la renta de su traspaso. "Tengo entendido que Motagua tiene el 20 0 30% del porcentaje del traspaso, no sé muy bien, pero que bien que todos nos beneficiamos en esto, igual el Vida y es una muestra de agradecimiento a los clubes que me abrieron las puertas”, comentó el delantero de la Selección Nacional.

El delantero Rubilio Castillo cuando salía de Tegucigalpa rumbo a Portugal. Lo despidió su familia.

“Lo que me toca a mí es ir a pelear por un puesto de titular, tratar de adaptarme lo más rápido posible. Lo importante que tengo un compatriota allí como Jonathan Rubio con quien he estado en comunicación y él me está esperando, dándome las vibras positivas para ser considerado en la Selección Nacional”, menciona Castillo.

Además ya solventó lo de las pruebas médicas. “Ya los doctores de allá ya saben de mi situación, de lo que había pasado anteriormente, pero se está evitando eso para que no haya malos entendidos. Lo de Grecia fue que no tenían esa información como yo era, que puedo jugar varios partidos así y no tengo impedimento. Ellos ya saben eso para que no se repita lo de China con lo contractual y va todo arreglado para que no tenga problemas y vamos con la mente para ir a hacer las cosas bien”, agregó.

Rubilio no quiso hablar de cifras sobre el traspaso pero dejó claro que buscará sacar un curso de portugués para no tener problemas. “El portugués no es tan complicado, nos vamos a instalar para comenzar con los cursos".

El hondureño reveló lo que vivió con el entrenador del Saprissa de Costa Rica, Walter "Paté" Centeno quien no lo tomaba en cuenta de titular. "Se hizo muchos comentarios sobre el tema, siempre lo he dicho, con él siempre tuve una relación técnico jugador que es respetable. Lo que pasa dentro de la cancha es aparte, él se comportó a la altura cuando el fallecimiento de mi suegra y él toma decisiones que hay que respetar. Ahora se abre otra puerta, otro proyecto para mi familia”, mencionó.

Finalmente agregó. "El Saprissa me dejó una grata sorpresa, es un club grande, ahora es un nuevo proyecto, voy a un equipo de primera en Portugal como el Tondela. Yo en lo personal voy a contribuir al equipo para llegar a sus metas, sé de qué estando bien allá estaré bien para la Selección por ese objetivo que todos tenemos. Voy mentalizado para saber lo que se viene”