Cristian Cálix: “A veces las cosas no salen y solo queda seguir trabajando”

El mediocampista hondureño Cristian Cálix, viajó este jueves a Costa Rica donde estará tramitando la visa de trabajo para luego tomar vuelo a Estados Unidos y poder incorporarse al Real Monarchs de la USL.

El exMarathón fue claro que no le fue bien en los primeros seis meses en México y confiesa que ha pasado cosas complicadas, pero se aferra a Dios y la familia y cree que le viene bien el cambio de vientos ahora en EUA.

Leer. HONDURAS SE DESPLOMA EN EL RANKING DE FIFA

¿Qué pasó que no seguiste jugando en México?

Esto así es, a veces las cosas no salen y solo queda seguir trabajando para seguir creciendo.

¿El tema del préstamo es decisión propia o es algo que te comunicó el Atlas?

Es algo que a mí me conviene porque estoy jugando para poder ser tomado en cuenta en la Selección. Es algo positivo para mí.

¿Tras el mal Mundial jugado con Honduras y que no se terminó bien la relación con el entrenador del Atlas, qué está pasando?

Es complicado porque algunos futbolistas tenemos que pasar por estas cosas porque más adelante viene algo grande.

Momentos cuando salía desde Tegucigalpa, Cristian Cálix rumbo a Costa Rica. Fotos Samael Banegas

¿Por cuánto tiempo será tu contrato con el Real Monarchs?

Por seis meses, ya después veremos qué pasa.

¿Había otras ofertas?

Tenía otras pero creo que me pareció muy buena la de Estados Unidos. Vamos a ver lo que pasa para ver qué decisión toma el equipo que me fichó.

¿A tu corta edad cómo te sientes emocionalmente sabiendo que las cosas no te han salido como pensabas?

Es complicado; para qué, no te miento, es complejo pero tengo el apoyo de toda mi familia que me está aconsejando para estar fuerte.

¿Tienes esa ilusión del sueño americano?

Mi primer propósito es hacer las cosas bien donde estoy y ya después veremos lo que nos pasa más adelante.

¿En su momento dijo el profesor Héctor Vargas que tenías que estar más en Honduras para tener experiencia; qué piensas?

Pues anteriormente me hicieron una pregunta y respondí que el futuro de uno está en nuestras manos y las de Dios, pues si está pasando esto es por algo. Siempre voy positivo.