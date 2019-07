Kevin Álvarez consultado por Marathón: "Más bien estoy hablando con otro equipo de la Liga"

Seguir a @fredyro19

El lateral derecho hondureño del IFK Norrkoping, Kevin Álvarez, charló con DIEZ desde Suecia y aceptó las conversaciones con Marathón pero desveló que hay otro equipo con el cual ha tenido contacto debido a su inactividad.

"La verdad es difícil para todo jugador, sabía que al salir de Honduras no iba a ser nada fácil, aquí estamos trabajando fuerte para que el día que llegue la oportunidad estar preparado", comentó de entrada Kevin referente a su poca oportunidad con el DT Jens Gustafsson.

El ex Olimpia manifestó, siempre concerniente a Gustafsson, que "por un lado lo que él me dice me pone contento, pero por otro un poco triste"...

Prosiguió indicando que "hablo con algunos jugadores que hicieron carrera en Europa, les digo las razones y me dicen que nunca lo han escuchado; no soy de los jugadores que le gusta consultarle a los entrenadores pero llegó el momento en que le pregunté y él se sinceró conmigo, que no pasaba por lo futbolístico sino por el idioma", lamentó.

Si bien reconoce que "es algo difícil porque desde que vine sabían que no hablaba inglés", sí valora que "el profe es muy claro conmigo, me dice que en lo futbolístico no tiene nada que reprocharme, me tiene como uno de los más trabajadores".

Álvarez ha estado jugando con el equipo Sub-21 de los suecos, pero a pesar de no estar "descontinuado" y anda "en óptimas condiciones para cuando él decida" usarlo, no se conforma con siempre andar en lista o ser suplente.

"Hablé con Hendry Thomas, que jugó nueve años afuera y nunca escuchó eso; pero me dijo que debo trabajar, ya salí de Honduras que era lo más difícil", confesó.

Álvarez se estuvo entrenando con el Marathón de Héctor Vargas antes de marcharse al IFK Norrkoping y en los últimos días fue relacionado con el equipo verdolaga.

Entre las confesiones que soltó el mundialista Sub-17 y Sub-20 con Honduras, en Emiratos Árabes Unidos 2013 y Nueva Zelanda 2015, explicó la plática que tuvo con el argentino de marathón, Héctor Vargas.

"Estuve hablando con el profe y le dije lo que estaba pasando aquí, es difícil, lo estaban solicitando que me prestaran, pero mi agente no quiere que regrese a Honduras; igual yo estoy trabajando aquí, él (su actual timonel) y el equipo definirán lo que es mejor para mí", lanzó.

Garantiza que no se vencerá y seguirá luchando por debutar en territorio nórdico: "No siento desesperación de la mala, sino de seguir creciendo; si fuera otro jugador diría: 'salí de Europa, firmé por cuatro años y me relajo porque aquí los 25 pagan y me echo a dormir'. Me gusta ser protagonista, no decir 'el equipo salió campeón, sino salí campeón'", expuso.

SUS CONVERSACIONES CON OTRO EQUIPO NACIONAL...

"Soy de los que por ahí está hablando con otro equipo de la Liga Nacional, pero no me dieron respuesta y prácticamente me cerraron la puerta".

Aunque prefirió no revelar el nombre del club con el que ha hablado, sí contó que "estoy tranquilo, el profe (Vargas) me conoce y yo a él, si fuera a Honduras no sería un retroceso sino a agarrar envión; si dicen que tengo un 20 de inglés y ocupan el otro 80, voy a Honduras, juego y aprendo el otro 80".

Incluso tuvo palabras de agradecimiento con el 'León de Formosa': "Por eso siempre voy a estar agradecido con el profe, que aunque estando en Olimpia lo puteaba o me puteaba, siempre está ahí dispuesto a ayudarme, eso es bueno".

Concluyendo no escondió que "me gustaría estar en la Selección, creo que tengo el potencial, pero vamos a respetar el proceso, Brayan Beckeles tiene tiempo, Félix (Crisanto) ha estado ahí, esto es competencia y mientras uno no esté adentro para competir las opciones son pocas".