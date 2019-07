Según agente de Elis y Rubilio, Jorge Benguché y Kevin López serían los próximos legionarios hondureños

Seguir a @fredyro19

El representante de Rubilio Castillo, Daniel Solís, valoró positivamente el fichaje del delantero por el Tondela de la primera división de Portugal y avisó sobre el futuro de varios jugadores de la Liga Nacional y legionarios de la actualidad.

Solís, quien junto con José Luis Rodríguez manejan los derechos de 'Rubigol' y varios futbolistas importantes del país en el presente, no escondió su alegría por la llegada de éste a una liga importante de Europa.

"Gracias a Dios todo el proceso fue bastante ágil, se agilizó por parte de Saprissa, el jugador y el Tondela, todo está listo", expresó, indicando a su vez que la Primeira Liga "es un perfil muy cotizado" y bien valorado "para que sea una primera etapa en mercados grandes de Europa".

Apuntó que no tenían temor por los recientes fichajes fallidos del ex Motagua, ya que "lo de Rubilio es un problema congénito y no una lesión, aquí todo salió bien y con ganas de que se incorpore a los entrenamientos y pelear un puesto".

No quiso desvelar las cantidades del traspaso de Castillo y se limitó a decir que "son montos que se manejan privados, es un respeto que tenemos con el jugador, el equipo y la familia".



En medio de la alegría por el éxito de la operación de su representado, Daniel se refirió a las posibilidades para algunos foráneos catrachos como Alberth Elis y Alex López e, incluso, para algunas figuras del campo local como el motagüense Kevin López y el olimpista Jorge Benguché.

"En el caso de Kevin es un muchacho que estamos trabajando fuerte, sabemos el gran nivel que está mostrando, esperemos que sea tomado en cuenta en Selección porque se lo ha ganado", explicó.

En relación a Benguché fue claro y tajante: "En el tema de Jorge se está tratando un mercado europeo, sabemos que a Olimpia le gusta tratar de hacer las cosas un poco más beneficiosas para ellos en la parte económica y tratamos de hacerlo para llegar a los números que quieren".

PANORAMA DE LEGIONARIOS Y FIGURAS LOCALES

Alberth Elis

"No podemos decir los países, pero es uno de los mercados más fuertes de Europa; no puedo decirlo porque estamos en medio de la situación".

Kevin López

"Con Kevin estamos tratando algo de Europa, pero no se descartan mercados como México y la MLS, que están creciendo; en el caso del mexicano es una potencia de toda Latinoamérica, es el mejor torneo yo creo".

Jorge Benguché

"Ya hemos traído un par de ofertas por él y sabemos que Olimpia lo trata de valorizar un poco más; tratamos de conseguir la oferta necesaria para que Olimpia, la familia y el jugador estén contentos. La oferta que tiene viene de Europa, no puedo decir el país".

Alex López

"Con Alex estamos tratando de hacer algo diferente, es un jugador ya de experiencia que estuvo en Honduras con un gran nivel, en Selección y ahora en Alajuelense; es una pieza fundamental en el engranaje 'manudo', de a poquito les vamos a ir avisando".



Wesly Decas

"El otro jugador que está enmedio de situaciones es Wesly Decas, que está en el Atlanta United, pero está ahí y veremos si se queda o tiene otras posibilidades en otro mercado".

Carlos Mejía

"En su momento tuvimos un interés de trabajar con Carlos, de hecho me sorprendió que estuviera en Real España porque se trajo una oferta que su anterior club (Vida) y su representante rechazaron. Era una oferta en Estados Unidos, eso fue a inicio de este año, al final no se pudo y muy triste por la decisión".

Gerson Chávez

"Con el sí estamos trabajando, vamos a tratar de ayudarle y buscarle una opción, obviamente necesita consolidarse en el fútbol nacional".