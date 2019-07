Legionarios Honduras: Rivas espera seguir en Italia; Portugal, la nueva casa de la legión

Seguir a @fredyro19

Que figuras como Emilio Izaguirre, Brayan Beckeles, Michaell Chirinos y Félix Crisanto estén de regreso hace pensar sobre lo que deparará el futuro de la legión hondureña.

Este 2019 ha tenido unas de cal y otras de arena. Todavía la espera de que Rigoberto Rivas solvente su futuro con el Inter de Milán, teniendo la Serie A y la erie B como posibles destinos, el panorama de los nuestros sigue sin resolverse en su mayoría.

Comenzando con el recuento de los futbolistas catrachos que han cruzado nuestras fronteras, desde España hay noticia de Antony Lozano y el hispano-hondureño Jonathan Mejía...

El 'Choco' ha sido tomado en cuenta por el ex asistente técnico del Barcelona, Juan Carlos Unzué, en los amistosos del Girona y, salvo un giro inesperado, se mantendría en el club para encarar el campeonato de ascenso ibérico.

Jona, por su parte, no entra en los planes del técnico Lluis Planagumà y le tocará hacerle cambiar de opinión para mantenerse en el Hércules de la segunda 'B' española.

A pocos kilómetros, en Portugal, hay tres catrachos buscando hacer historia esta campaña: Jonathan Rubio y Rubilio Castillo, quienes el 11 de agosto comienzan su andadura con el Tondela de la Primeira Liga ante el Vitoria, así como Bryan Róchez, que decidió seguir un año más en el Nacional Madeira y empieza el 10 el torneo de segunda ante Chaves.

Kevin Álvarez sigue teniendo nula participación en Suecia con el Norrkoping en un campeonato que ya lleva 18 fechas. Se habló de un posible retorno al país para enrolarse con Marathón, pero su agente Daniel Solís aclaró que es completamente falso.

En Bélgica el inicio de temporada del Anderlecht fue nefasto cayendo ante el modesto Oostende por la jornada 1, y teniendo en cuenta de antemano que no podrá contar con el hondureño Andy Najar, operado de la rodilla y de baja por seis meses.





Y EN EL CONTINENTE AMERICANO...

Mejores proyecciones arrojan los mercados de América, tanto en Venezuela con un Bryan Moya que es figura y busca con Zulia los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Sporting Cristal (Perú), como en Costa Rica y la MLS.

En suelo tico, Alajuelense lidera después de tres fechas su Liga con Alex López y Henry Figueroa siendo importantes, aunque con Luis Garrido y Roger Rojas, quien conqueteó con el fútbol colombiano, siendo menos protagonistas. Cristian Moreira no ha vuelto a ser convocado y se enfoca en la Sub-20 'manuda'.

En la MLS, Houston Dynamo de Alberth Elis, Romell Quioto, Boniek García y Maynor Figueroa sigue luchando por meterse en la postemporada de la Conferencia Oeste, esperando acompañar al FC Dallas de Bryan Acosta que está mejor posicionado.

Menos suerte tienen, a día de hoy, Danny Acosta y Roger Espinoza con Orlando sc y Sporting KC, ya que marchan alejados de la fase final y cada vez con peores resultados. Danilo juega con los de Florida en el sector Este del campeonato estadounidense.

EL PRESENTE DE LOS LEGIONARIOS HONDUREÑOS

*Italia: Rigoberto Rivas

Sigue esperando resolver con Inter de Milán, club dueño de su ficha, una cesión ya sea en la Serie A o Serie B italiana.

*España: Antony Lozano y Jonathan Mejía

Ambos delanteros, 'Choco' del Girona de la segunda española y Jona del Hercúles de la segunda 'B', permanencen entrenándose con sus clubes pero la continuidad del segundo es un dilema y dependerá de su técnico que no cuenta con él.

*Portugal: Rubilio Castillo, Jonathan Rubio y Bryan Róchez

Los atacantes comenzarán su participación en la Primeira Liga con Tondela el próximo 11 de agosto, mientras que Róchez lo hará un día antes, el 10, con Nacional Madeira en segunda.

El calendario de Rubilio y Rubio

-Copa de la Liga

Sábado 03/08/19 Penafiel-Tondela (9:00 am)



-Primeira Liga

Jornada 1 Lunes 12/08/19 Vitória Setúbal-Tondela (1:15 pm)

Jornada 2 Domingo 18/08/19 Tondela-Portimonense (9:00 am)

Jornada 3 Domingo 25/08/19 Marítimo-Tondela (9:00 am)

Jornada 4 Domingo 01/09/19 Tondela-Santa Clara (9:00 am)

Jornada 5 Domingo 15/09/19 Rio Ave-Tondela (9:00 am)

Jornada 6 Domingo 22/09/19 Tondela-Vitória Guimarães (9:00 am)

Jornada 7 Domingo 29/09/19 Boavista-Tondela (9:00 am)

Jornada 8 Domingo 27/10/19 Tondela-Benfica (10:00 am)

Jornada 9 Miércoles 30/10/19 Desportivo Aves-Tondela (10:00 am)

Jornada 10 Domingo 03/11/19 Tondela-Sporting Lisboa (10:00 am)

Jornada 14 Domingo 15/12/19 Porto-Tondela (10:00 am)

Jornada 16 Sábado 11/01/20 Sporting Braga-Tondela (10:00 am)

El calendario de Róchez

-Copa de la Liga

Sábado 03/08/19 Nacional-Chaves (9:00 am)

-Liga Pro

Jornada 1 Sábado 10/08/19 Nacional-Chaves (9:00 am)

Jornada 2 Domingo 18/08/19 Leixões-Nacional (9:00 am)

Jornada 3 Domingo 25/08/19 Nacional-Mafra (9:00 am)

Jornada 4 Sábado 31/08/19 Vilafranquense-Nacional (9:00 am)

*Suecia: Kevin Álvarez

El lateral sigue sin contar para Jens Gustafsson en Norrkoping y remonta sus participaciones a la Sub-20 del conjunto sueco.

El calendario de Kevin Álvarez

-UEFA Europa League

Segunda ronda Jueves 01/08/19 Liepāja-Norrköping (11:00 am)



-Liga Allsvenskan

Jornada 19 Domingo 11/08/19 Norrköping-Elfsborg (9:30 am)

Jornada 20 Domingo 18/08/19 Sirius-Norrköping (7:00 am)

Jornada 21 Domingo 25/08/19 Norrköping-Helsingborgs (7:00 am)



-Svenska Cupen

Segunda ronda Miércoles 21/08/19 IFK Timrå-Norrköping (10:30 am)

*Bélgica: Andy Najar

El volante estará seis meses de baja pero su equipo Anderlecht ya comenzó la actividad liguera perdiendo.

El calendario de Andy Najar

-Pro League de Bélgica

Jornada 2 Domingo 04/08/19 Mouscron-Anderlecht (10:00 am)

Jornada 3 Viernes 09/08/19 Anderlecht-Mechelen (12:30 pm)

Jornada 4 Sábado 17/08/19 Kortrijk-Anderlecht (10:00 am)

Jornada 5 viernes 23/08/19 Genk-Anderlecht (12:30 pm)

Jornada 6 Domingo 01/09/19 Anderlecht-Standard (10:00 am)



*Venezuela: Bryan Moya

El conjunto venezolano del catracho busca su pase a cuartos de final del segundo torneo más importante de América y en Liga ya ganó su primer duelo.

El calendario de Moya

-Copa Sudamericana 2019

Octavos (vuelta) Martes 30/07/19 Sporting Cristal-Zulia (4:15 pm)



-Liga de Venezuela

Jornada 2 Domingo 04/08/19 Deportivo Táchira-Zulia (3:00 pm)

Jornada 3 Domingo 11/08/19 Zulia-Aragua (2:00 pm)

Jornada 4 Miércoles 14/08/19 Academia Puerto Cabello-Zulia (2:00 pm)

Jornada 5 Domingo 18/08/19 Zulia-Trujillanos (2:00 pm)



*Costa Rica: Alex López, Henry Figueroa, Cristian Moreira, Roger Rojas y Luis Garrido

El onceno 'manudo' marchar líder del campeonato costarricense después de tres fechas y con los catrachos siendo importantes en el esquema del argentino Carevic.

El calendario de López, Figueroa, Moreira, Rojas y Garrido

-Liga de Costa Rica

Jornada 4 Domingo 04/08/19 Pérez Zeledón-Alajuelense (4:00 pm)

Jornada 5 Sábado 10/08/19 Alajuelense-Saprissa (7:00 pm)

Jornada 6 Miércoles 14/08/19 Grecia-Alajuelense (1:00 pm)

Jornada 7 Domingo 18/08/19 Alajuelense-UCR (1:00 pm)

Jornada 8 Domingo 25/08/19 Alajuelense-Santos de Guápiles (1:00 pm)

Jornada 9 Domingo 01/09/19 Cartaginés-Alajuelense (1:00 pm)

Jornada 10 Miércoles 04/09/19 Alajuelense-San Carlos (1:00 pm)

Jornada 11 Domingo 08/09/19 Jicaral-Alajuelense (1:00 pm)

MLS (Estados Unidos): Acosta (FC Dallas), Espinoza (Sporting KC), Acosta (Orlando SC), Elis, Quioto, Figueroa y Boniek (Houston Dynamo)

En el balompie norteamericano la suerte está siendo dispareja para los hondureños, siendo el FC Dallas de Acosta el más cercano a los playoffs.

El calendario de Bryan Acosta

-Temporada regular

Jornada 24 Sábado 03/08/19 Orlando City-FC Dallas (5:30 pm)

Jornada 25 Sábado 10/08/19 FC Dallas-Minnesota United (6:00 pm)

Jornada 26 Miércoles 14/08/19 L.A Galaxy-FC Dallas (8:30 pm)

Jornada 27 Sábado 17/08/19 Montreal Impact-FC Dallas (5:30 pm)

Jornada 28 Domingo 25/08/19 FC Dallas-Houston Dynamo (6:00 pm)

El calendario de Roger Espinoza

-Temporada regular

Jornada 24 Domingo 04/08/19 Seattle Sounders-Kansas City (8:00 pm)

Jornada 25 Sábado 10/08/19 Kansas City-Real Salt Lake (6:30 pm)

Jornada 26 Miércoles 14/08/19 Orlando City-Kansas City (5:30 pm)

Jornada 27 Sábado 17/08/19 Kansas City-San Jose Earthquakes (6:30 pm)

Jornada 28 Jueves 22/08/19 Kansas City-Minnesota United (7:30 pm)

El calendario de Danny Acosta

-Temporada regular

Jornada 24 Sábado 03/08/19 Orlando City-FC Dallas (5:30 pm)

Jornada 25 Sábado 10/08/19 Toronto-Orlando City (5:30 pm)

Jornada 26 Miércoles 14/08/19 Orlando City-Kansas City (5:30 pm)

Jornada 27 Sábado 17/08/19 Minnesota United-Orlando City (6:00 pm)



-Copa Abierta de Estados Unidos

Semifinales Martes 06/08/19 Orlando City-Atlanta United (5:30 pm)

El calendario de Elis, Quioto, Boniek y Figueroa

-Temporada regular

Jornada 23 Sábado 03/08/19 Houston Dynamo-Chicago Fire (7:00 pm)

Jornada 24 Jueves 08/08/19 New York City-Houston Dynamo (5:00 pm)

Jornada 25 Domingo 11/08/19 Philadelphia Union-Houston Dynamo (4:00 pm)

Jornada 26 Sábado 17/08/19 Houston Dynamo-Colorado Rapids (7:00 pm)

Jornada 27 Domingo 25/08/19 FC Dallas-Houston Dynamo (6:00 pm)

Jornada 28 Sábado 31/08/19 Kansas City-Houston Dynamo (6:30 pm)