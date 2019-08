Antony "Choco" Lozano anota en empate del Girona ante el Nástic

Seguir a @Giancarlo_casta

El Girona FC empató 1-1 ante el Nástic de Tarragona en su sexto partido de preparación en la pretemporada.

Antony "Choco" Lozano no irá al Nottingham Forest de Inglaterra



Antony "Choco" Lozano fue el hombre que puso a ganar al Girona, pero al minuto 90 Lolo Pla se encargó de darle el empate a los locales.



El delantero hondureño estuvo presente en el once titular que presentó Juan Carlos Unzué pero al minuto 77 salió y en su lugar ingresó Ilyas.



La anotación llegó al minuto 18 tras un pase que tomó frente al área y la colocó donde el portero del Nástic no pudo hacer nada. Este es el primer tanto de "Choco" en la pretemporada.

El futuro del atacante catracho está en el aire, ya que medios españoles aseguran que buscan transferirlo, estuvo cerca del Nottingham Forest de Inglaterra.



Amistosos del Girona

Girona 2-2 Al-Arabi

Girona 2-1 Bournemouth

Girona 2-3 Leeds United

Derby County 0-2 Girona

Girona 0-1 Montpellier

Nástic 1-1 Girona