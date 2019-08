Michaell Chirinos viaja a incorporarse al Vancouver: "Tengo que aprovechar esta oportunidad"

Michaell Chirinos atendió en Exlusiva a Diez este martes que viajó de Tegucigalpa a México para arreglar un problema de visado y luego unirse a su nuevo equipo en la MLS, el Vancouver Whitecaps.



El catracho va ilusionado y con buenos ánimos para afrontar el reto tras disputar con Olimpia un tan solo partido en el torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional, donde fue figura ante el Honduras Progreso (4-0) anotando gol y asistiendo a sus compañeros.



Chirinos, habló entre otras cosas, de lo que buscará en el Vancouver y de cómo casi llora el día que se tuvo que despedir del plantel de Olimpia luego de conocer la noticia de que se marcharía.

Paulo Hernández, su agente, fue clave para que Michaell se convirtierá en legionario nuevamente. Primero lo llevó a México con Lobos BUAP y ahora a la MLS.









LO DIJO:



Nuevo reto en la MLS: "Gracias a Dios agarramos rumbo a Vancouver y esperamos la cosas salgan bien. Esto fue algo inesperado, extendí mi contrato con Olimpia y al día siguiente me salió la oportunidad. Me quería quedar en el equipo para salir campeón ese era mi objetivo pero ahora tengo aprovechar lo que toca".



La recomendación de Troglio de no marcharse: "Al profe no le gustó la idea cuando se lo hice saber pero él sabe que es así y que esto hay que aprovecharlo por el bien mio y de mi familia y como siempre a crecer".



Otras opciones: "Sí, tenía otras ofertas de Europa y de México, pero no fueron muy concretas como la de Vancouver y agradezco al entrenador del equipo que quería contar conmigo y me gustó eso".



¿Qué faltó para fichar por un club de Europa?: "Solo detalles, me coticé bien en México, pero hay unos que pueden pagar, otros no, Whitecaps fue la opción más clara y la aproveché".



Contrato con el Vancouver: "Firmé por seis meses, sé que el equipo no está bien pero lo ideal es ir a aportar con las capacidades que tengo. Yo daré lo mejor y ya ellos decidirán si ejercen la opción de compra".



Charla con Fabián Coito luego de su fichaje: "Me mandó un mensaje felicitándome por el traspaso, hablamos de otras cosas y me brindó mucho apoyo".



El vacío que deja en Olimpia: "La verdad que cuando me fui a despedir no quería, me dieron ganas de llorar pero son oportunidades que tengo que aprovechar y sí, me sentí muy triste cuando les dije que me tenía que ir, pero me voy feliz porque demostré mis capacidades en un partido y no llegué solo por dinero o por relajarme".



Mensaje a la afición merengue: "Estoy muy agradecido con ellos por el apoyo, no he recibido ningún mensaje malo de la gente, es más, me han llegado textos de que le ponga muchas ganas y que sigan apoyando que hay buen plantel para lograr la 31".