Romell Quioto, un 2019 para el olvido en la MLS y en la selección de Honduras

Rommel Quioto Robinson ha sido coleccionista de malos momentos en este 2019. No le ha ido bien con el Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) y en la Selección de Honduras ha desaparecido.

Su actualidad no es la mejor y es por eso que con su club no está teniendo participación y para los juegos de septiembre contra Puerto Rico y Chile, respectivamente, el atacante no será tomado en cuenta por Fabián Coito.

Sin duda no es su “mejor versión”. Quioto ha sido más noticia por su relación amorosa, sus líos fuera de la cancha en Houston y su mal nivel en la H (especialmente en la Copa Oro).

Revisemos lo que ha hecho Romell Quioto en el último año: HOUSTON, HOUSTON, HAY PROBLEMAS

En 2017 fue uno de los fichajes más sonados del cuadro naranja. En ese mismo año llevó a su cuenta siete dianas. En 2018 logró seis goles en la MLS; marcó dos tantos en la U.S Open Cup, donde el club de Texas se coronó campeón.

El 2019 ha sido un año nefasto para el originario de Balfate, ya que apenas lleva dos anotaciones y una tarjeta roja que lo ha marcado negativamente, aparte los naranjas no la pasan bien a nivel de liga. También jugó la CONCACAF Champions League y la Leagues Cup y no logró marcar goles.

Con los texanos ha disputado 85 juegos en total y solamente ha marcado 17 tantos, muy poco para un delantero que presuntamente tiene el cartel de “máquina goleadora”.

¿Y CON LA H?

El “Romántico”, con la “H” registró seis goles en las últimas eliminatorias de CONCACAF rumbo a Rusia 2018; en la cuadrangular se descolgó ante El Salvador y Canadá; para la hexagonal sus “víctimas” fueron Trinidad y Tobago, Panamá, Estados Unidos y México.

Fueron anotaciones inútiles porque al final Honduras quedo fuera de las 32 selecciones participantes en Rusia. En total han sido ocho dianas.

En este 2019 jugó los amistosos contra Paraguay y Brasil (salió expulsado), además de los duelos oficiales contra Jamaica y El Salvador en la Copa Oro, en ninguno anotó gol.

A Romell le ha quedado grande la camisola azul y blanco en estos últimos partidos ya que ha sido un fantasma en el campo de juego. Fabián Coito lo descartó para los amistosos ante Puerto Rico y Chile en la fecha FIFA del mes de septiembre.

El hoy de Quioto no se mira brillante, sin embargo existe una leve esperanza de que el “Romántico” levante su nivel en lo queda del año.