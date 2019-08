Jonathan Rubio: “Nunca entendí por qué antes no era convocado a la Selección”

Seguir a @kelvincoelloHN

Jonathan Rubio estaba a punto de irse a dormir, ya eran las 12.30 de la medianoche en Tondela, Portugal. Responde al teléfono con mucha sinceridad y cuenta con emoción en su voz lo que ha significado esta semana al ser llamado por primera vez a la Selección de Honduras.

El delantero se fue a Europa siendo un niño hace ya cerca de una década. Hizo formación en la Fundación Marcet de Barcelona, militó en la tercera división de España, luego en la segunda división de Portugal. Pasaron los procesos de selecciones Sub-17, Sub-20 y Sub-23 y los entrenadores hondureños se ponían una venda cuando se les hablaba de Rubio.

Hoy el uruguayo Fabián Coito lo ha visto jugar, fue fichado por el Tondela de la primera división de Portugal donde ya debutó y se pondrá la elástica de cinco estrellas en el pecho para los amistosos frente a Puerto Rico y Chile. Nos cuenta su sentir y revela por primera vez lo que sentía al ver que nadie lo miraba a pesar que destacaba en el viejo continente.

¿Cómo toma el llamado a la Selección Nacional por primera vez?

Es un sentimiento de felicidad y gratitud con Dios porque se me da esta bonita oportunidad. La tomo con mucha responsabilidad porque tenemos que hacer bien las cosas y hay que dar una buena imagen, sobre todo disfrutar de esta bonita experiencia; poder dar mi granito de arena para poder salir con buenos resultados de los amistosos.

¿Cree que fue mucho tiempo la espera?

Creo que no; el hecho de estar jugando en la primera división de Portugal ayuda mucho gracias a Dios; el camino no ha sido fácil y los que conocen mi recorrido saben lo que he pasado para abrirme camino en Europa en un medio complicado. No es fácil jugar en la primera división de Portugal y gracias a Dios lo he logrado y abrió las puertas de la Selección.

¿A pesar que está en Europa desde muy pequeño nunca fue considerado por selecciones menores y ahora tuvo que ser en la mayor para considerarlo el profesor Coito?

Como dije antes, es un sueño hecho realidad. Ahora lo que hay que hacer es disfrutar con responsabilidad y confiamos en Dios que las cosas van a salir bien.

Los hondureños Rubilio Castillo y Jonathan Rubio del Tondela de Portugal. Foto cortesía

¿Cuál fue su reacción y la de su familia al conocer la noticia de su llamado?

De mucha felicidad, fue una gran alegría y le dimos gracias a Dios porque es él el dueño de los tiempos. Tanta espera creo que es de darle gracias a Dios, pero en el fútbol hay que seguir trabajando duro y demostrar.

Al ser un hombre de fe, creyente como dice me imagino que estuvo orando y pidiendo este llamado…

Sí. Llegó un punto en el que… bueno, nunca fui tomado en cuenta en las selecciones y yo siempre le decía a Dios que si era la voluntad de Él que me tomaran en cuenta lo iban a hacer, sino pues no; pero tenía que seguir abriéndome camino en Europa para que tarde o temprano el llamado iba a llegar. Siempre oraba diciéndole que estaba todo en las manos de Él diciéndole sabiendo que Él tenía el tiempo perfecto.

¿Qué tan importante fue la plática que tuvo con Fabián Coito en junio en San Pedro Sula para que fuese convocado?

Fue un primer contacto con el profesor Coito, fue importante conocernos, él conocerme mejor, saber más cosas de mí y yo de él. Fue una plática que ayudó mucho en todo sentido en conocernos y después hemos estado en contacto.

¿Qué le ha dicho el profesor Coito en los últimos días?

Hemos hablado de aspectos deportivos, me ha apoyado, me felicitó cuando debuté en la primera de Portugal y estuvimos platicando sobre mis posiciones en el campo porque no hemos tenido oportunidad de trabajar juntos y es normal que se de eso y más que todo fue deportiva la plática.

¿Cómo se imagina ese primer día con la Selección?

Creo que todos sabemos que voy por primera vez, me van a recibir de la mejor forma, el trato por ahora ha sido excelente y simplemente agradecido.

¿Qué momento de su infancia relacionado con la Selección Nacional le vino a la mente al ver su nombre en la convocatoria?

Tengo muy presente las veces que iba al estadio Olímpico cuando iba a ver a la Selección y ahora ver que después de algunos años ese niño que estaba en la gradería de sol al final puede estar dentro del campo representando al país; se me viene esa imagen. Tengo muy presente las veces que fui a ver a la Selección como aquel juego contra Trinidad y Tobago, las asoleadas que pasé. Transportarme al pasado y ver que ahora estaré allí en el campo es un sentimiento muy especial.

El hondureño Jonathan Rubio en los entrenamientos del Tondela. Fotos cortesía Tondela

¿Qué destaca de su paso por Portugal en estos meses que lleva jugando en el Tondela?

Aquí las cosas han salido muy bien, he podido jugar dos partidos, ganamos el último, llevo dos encuentros de titular y para ser mi primera experiencia en primera va por buen camino. Tengo que seguir aprendiendo; la temporada es larga y hay que ir paso a paso ya que la temporada es larga.

¿Se ha puesto a pensar porqué los entrenadores hondureños de las selecciones menores nunca lo miraron a pesar que estaba en Europa, hacía goles y tenía buen nivel hasta que vino un extranjero como Coito que lo ha convocado?

Creo que las decisiones de los entrenadores siempre se tienen que respetar; nunca entendí por qué antes no era tomado en cuenta, siempre respeté las decisiones porque son los que mandan, pero al final nunca entendí pero son cosas del pasado, ahora solo tengo que enfocarme en el presente, dejar eso que ya pasé.

¿Cree que esta es la mejor etapa de su carrera por lo que representa jugar en una primera división de Europa y ser llamado a la Selección Nacional?

Es uno de mis mejores momentos futbolísticamente hablando. He tenido buenos momentos gracias a Dios como cuando fui traspasado al Huesca de la primera de España que fue bonito, ahora llegar al Tondela de la primera y ahora ir a la Selección es momento único y muy especial.

¿Cómo ha sido la convivencia con Rubilio Castillo en el Tondela?

Con Rubilio nos llevamos muy bien, siempre estamos juntos en el camerino, es una persona muy humilde y nos estamos apoyando uno al otro. Yo le he dado algunos consejos de cómo es el fútbol aquí y él me dio también consejos y creo que los dos nos hemos apoyado como hondureños que somos. Es una alegría compartir vestidor con él y una alegría saber que un compatriota que logra llegar aquí. Tenemos una excelente relación.

¿Cómo define a Puerto Rico y Chile?

Ahora con el tema del ranking de FIFA hace que sean partidos de mucha importancia. Puerto Rico no conozco tanto como de Chile, pero el fútbol está equilibrado y no hay partidos fáciles. Chile es una selección aguerrida y de mucho carácter por eso ha ganado las Copa América, pero nosotros tenemos talento y podemos ganar confianza.

Enfrentarán a Chile, el país de su maestro y formador don Néstor Rodrigo Matamala.

Jajaja, eso fue lo primero que pensé cuando miré los partidos que se jugarían. Hablé con el profe Matamala pero será un partido especial y le da un toque diferente porque la persona que me formó nació en ese país. Si hacemos un gol hay que celebrarlo con más ganas, dedicado al maestro.