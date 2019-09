Romell Quioto lima asperezas con Maynor Figueroa tras las polémicas declaraciones

Si hay un futbolista en Honduras que es un ejemplo y espejo para muchos, es Maynor Figueroa, un jugador con una carrera ejemplar que donde ha jugado ha dejado las puertas abiertas. Tras las polémicas declaraciones de Romell Quioto, donde dijo que le habían dado la espalda con Boniek, todo quedó atrás luego de reunirse y hablar las cosas de frente.

Romell Quioto fue muy duro en sus declaraciones al confesar que de los compatriotas con quien comparte en el Houston Dynamo que lo tiene cortado, sin entrenar con el grupo; solo Alberth Elis compartía el dolor y Maynor y Boniek le habían dado la espalda.

El polémico jugador colgó en sus redes sociales una foto donde aparece junto al capitán la Bicolor, Maynor Figueroa con quien compartió una cena donde, el exjugador del Wigan y Hull City de Inglaterra, le aconsejó y arropó tras el mal momento que viven.

Los futbolistas Maynor Figueroa y Romell Quioto juntos en Houston. Fotos especiales

"Romell Quioto-Maynor Figueroa; ánimos que todo lo bueno viene con sabiduría. Lo importante no es caer, es levantarse siempre y escuchar consejos sabios para el éxito", dice el mensaje que Quioto compartió en redes y que fue escrito por la esposa del defensor de la Bicolor.

Con dos vasos de agua, una sonrisa de oreja a oreja, Quioto y Maynor dejaron atrás el mal momento. “Gracias Capi”, decía el mensaje en la imagen que subió Romell Samir en Instagram. Además compartió los mensajes de ánimo privados que le han enviado sus seguidores tras el difícil momento que vive.

HABLA EL CAPITÁN DE LA SELECCIÓN MAYNOR FIGUEROA

El delantero seguirá entrenando por separado por determinación del Dynamo tras los actos de indisciplina. Dentro de las restricciones que tiene el jugador hondureño es no ingresar al camerino, no asistir a los partidos del Houston Dynamo en la MLS y no compartir con el grupo de jugadores.

El mensaje de ánimo que colgó en sus redes Romell Quioto. Foto especial

DIEZ contactó a Maynor Figueroa y respondió que prefiere mantenerse al margen de todo. “Yo ya estoy en lo último de mi carrera y no estoy para esto (andar en polémicas)”, dijo antes de la reunión el defensor quien sin duda le ha dado el respaldo a Quioto que se ha sentido solo en este difícil momento que vive en su carrera.

Boniek García, el otro involucrado en la polémica, al igual que Maynor Figueroa, con sapiencia tomó el tema y no se refirió, simplemente agregó ante la interrogante de DIEZ. “No quiero referirme al tema. Ahorita tengo problemas importantes como las inundaciones que tenemos en Houston”, afirmó.

Quioto no ha sido convocado a la Selección de Honduras para los últimos compromisos, pero en la Fenafuth saben de su capacidad como atacante ya que dentro del campo responde a las exigencias, pero no está teniendo actividad en estos momentos al solo estar entrenando por separado.

La próxima semana el entrenador Fabián Coito dará el listado de llamados para los primeros partidos oficiales de Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf donde visitará Trinidad y Tobago el 13 de octubre y recibirá a Martinica en San Pedro Sula el 17 del mismo mes. Quioto será uno de los descartes, pero el presidente de Fenafuth, Jorge Salomón ha mencionado que no está marginado de la Bicolor y le darán todo el apoyo en este momento que vive.