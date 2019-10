Boniek García revela lo que hizo Romell Quioto tras polémica; habla de Elis y Carlos Pineda

Tiene 35 años y en la última temporada jugó 30 de 35 partidos como titular en el Houston Dynamo. Boniek García terminó su contrato en dicho equipo y de momento no sabe si continuará.

El exseleccionado charló con Diez y tocó diversos tópicos, uno de ellos el episodio con Romell Quioto hace unos meses en el cual el delantero aseguró que Boniek y Maynor Figueroa les habían dado la espalda.

Pero antes de eso; ¿renovará?, ¿ya se despidió de la selección?, ¿qué piensa de Elis?, ¿qué jugador le gusta de la Selección? Estas y otras interrogantes respondió.

¿SIGUE EN HOUSTON?: “De momento disfrutando con la familia, esperando a ver si se da la oportunidad de seguir con el equipo. No hay pláticas todavía, espero que en el transcurso de la semana se pueda platicar y veremos si podemos seguir aquí. Lo que cuenta es el rendimiento que tenés en la cancha, aquí es lo que se valora y hemos trabajado para poder ser titular, 30 partidos jugué de titular la última temporada”.

¿PUEDE IR A OTRO CLUB?: “Las puertas están abiertas para emigrar a otro equipo de la MLS o si toca salir del país. Sería bastante difícil movernos de aquí, mis hijos están estudiando y mi esposa aquí, tenemos más de 7 años en esta ciudad”.

¿A QUÉ EDAD PIENSA RETIRARSE?: “Pues hasta donde el cuerpo me diga, estamos con muchas ganas de seguir, no me pongo un tiempo, hasta donde pueda seguir disfrutando. No es de lamentarse por no estar en la selección, ellos tienen su idea y es de seguir trabajando, el trabajo que está realizando Fabián Coito es muy bueno con los jóvenes que les está dando responsabilidad, hay un futuro prometedor. Él está mirando a un futuro y consolidar jugadores, los jóvenes se lo han ganado con creces”.

¿NUNCA HABLÓ CON COITO?: “Con el profesor Coito no hablé, solo nos saludamos. Con Maynor hablamos de la selección y me comenta que el profesor le quiere dar oportunidades a los jóvenes”.

¿NO TIENE ESPERANZAS DE VOLVER A LA H?: “Mi familia me sigue dando esperanza y que lo siga intentando, para serte sincero yo lo miro bastante complicado. El rendimiento que tienen los jugadores como el caso de Pineda, además el posicionamiento que he tenido, he jugado de cinco y ahorita hay bastante jugador en ese puesto, es bastante complicado y desde ese punto de vista lo mira el profesor Coito”.

¿QUÉ JUGADOR LE GUSTA DE LOS JÓVENES?: “En este momento Carlos Pineda. Tiene una gran pesonalidad y garra. Pasar de ser un jugador 10 a un 5, lo miro con bastante potencial para serte sincero”.

ELIS, REFERENTE EN LA H: “Elis desde la era de Pinto ha venido siendo un jugador bastante consolidado y es un jugador que le aporta bastante a la selección por más que se le critique que le falta control de balón, a la edad que tiene puede seguir aprendiendo. Lo ideal es que mejore estando aquí para que no tenga tanta difucultad a la hora de ir a Europa u otra liga”.

SUEÑO FRUSTRADO: “Era mi sueño poder ir a Europa, quedé algo frustrado porque mi sueño era hacer una carrera en allá. Con Pinto hubo momentos de frustración porque no se me dio esa continuidad. Tuvimos discrepancias a la hora de los partidos, pero bueno es así”.

TEMA QUIOTO:

¿CÓMO QUEDARON CON QUIOTO?: “Estamos bien, pudimos platicar y bueno él me mandó un mensaje disculpándose por lo que había dicho, lo hablamos. Con él quedó todo bien y tranquilo, a mí en su momento me pasó porque uno quizás no tiene con quién apoyarse, gracias a Dios quedamos bien”.

¿EN QUÉ CREE QUE HA FALLADO QUIOTO?: “Cada quien es libre de hacer lo que quiera, yo pude darle mi opinión y él ha sabido escuchar. No sé qué ha pasado él para serte sincero, yo no soy mucho para redes sociales, lo que sí te puedo decir es que puede aportar a la selección, pero tiene que saber que debe recuperar su nivel”.

Dato: Boniek García tiene más de 200 partidos con el Houston Dynamo, está ahí desde el 2012, actualmente ya no tiene contrato.