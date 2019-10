Jarred Forbes Jackson, el hondureño que marcó historia en el fútbol de Costa Rica

Follow @GustavoRocaGOL

Dos meses nada más le costaron para convencer y lograr debutar en la Segunda División de Costa Rica con el Carmelita al joven jugador hondureño Jarred Forbes Jackson.

Nacido en Guanaja, Islas de la Bahía, este rápido futbolista hondureño entró en los anales de la división de plata del balompié costarricense pues se convirtió en el extranjero más joven en debutar, ya que lo hizo con 18 años y 10 meses.

Y aunque en los medios ticos dicen que Forbes Jackson es nicaragüense, él mismo le confirma a Diario Diez que es originario de las Islas de la Bahía.

Mediante Rafael Soto, el jefe de prensa del Club Carmelita, Diario Diez contactó al jugador para conocer de su corta historia y sobre todo ¿Cómo llegó hasta el fútbol tico?.

"Llegué aquí hace dos meses por medio de Wilson Brooks, un entrenador cazatalentos que llegó a mi isla y me trajo hasta aquí, de todos los que vinieron, fui el único que me quedé", comenzó diciendo el futbolista catracho.

Jarred Forbes Jackson es el extranjero más joven en debutar en la segunda de Costa Rica; también hay otro récord en el mismo juego. Timothy Arias se convirtió en el futbolista de menor edad en estrenarse, con 15 años y 13 días.

"Creo que hasta hoy mi aventura aquí ha sido la mejor, le doy las gracias al cuerpo técnico y al señor Edgar Artavia (directivo del equipo) por estarme sustentando", confió.



Consultado si en Honduras jugó para algún equipo es sincero. "No tuve esa posibilidad ya que a mi isla no llega ninguna persona a vernos, solo en el equipo de mi barrio jugué", reconoce.



Jarred Forbes debutó este pasado domingo en el triunfo 3-0 del Carmelita sobre el Guanacasteca, gane que coloca como líder absoluto a los carmelos en la Liga de Ascenso.

"Es un sueño, desde que tenía 14 años soñé con eso y el día de hoy se pudo dar y le doy gracias a Dios", decía el jovencito hondureño que a su vez, no pierde de vista a las selecciones menores hondureñas. "Ojalá se me brinde la oportunidad, que me vean, sería un orgullo ser parte de una selección", dijo.



"Soy un jugador que me gusta tener la bola con personalidad, sé de lo que soy capaz y trato de sobresalir siempre; mi ídolo es Neymar", siguió diciendo el hondureño del Carmelita.

Dos hondureños en la segunda división de Costa Rica

Con la presencia de Jarred, el ascenso de Costa Rica ya tiene dos compatriotas compitiendo en esa división, pues el defensor del Alajuelense, Cristian Moreira, está a préstamo en el Moravia.

Además, Jarred Forbes Jackson se convirtió en el segundo hondureño que forma parte del Club Carmelita, tras Víctor Celestino Ortiz Arzú quien en 2015 jugó con los verdolagas en la Primera División.