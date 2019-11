Bryan Róchez: “Viví momentos muy complicados en Estados Unidos”

El delantero hondureño Bryan Róchez está haciendo una buena temporada con el Nacional de Madeira en la segunda de Portugal. Cuenta, hablando en portugués, las metas propuestas con el equipo europeo en esta temporada y le apunta al ascenso a primera.

“Me he preparado mucho para este momento y hacer más goles; sé que es mi responsabilidad que tengo para ayudar al equipo es haciendo goles. Trabajaré mucho para eso durante los juegos de pretemporada y ahora estoy para ayudar al club”, inició contando el hondureño.

El Nacional descendió la pasada temporada, pero ahora la meta que tienen es volver al máximo circuito. “Por ahora estamos en tercer lugar pero tengan la certeza que vamos a subir al primer puesto para regresar a la primera división”, explicó el jugador nacido en Tela en el departamento de Atlántida.

Róchez lanzó un bonito penal el domingo y se siente feliz de la forma en cómo lo lanzó: “Fue un momento que preparé; lo ha había entrenado durante la semana para tirar mi primer penalti; me tuve confianza y gracias a Dios salió bien, ya en el segundo no quise arriesgar mucho porque era importante para el equipo. Lo aseguré y lo importante que el equipo no perdió”, explicó.

“Soy una persona que le gusta trabajar, también soy una persona que comete errores, pero me gusta mejorar día con día”, declaró al portal del equipo. Y agrega: “Fue una semana con tres juegos seguidos, cansancio, dos empates y una derrota, el equipo no corrió ofensivamente, tuvimos ocasiones de gol y ahora tenemos que trabajar para concretizar en los juegos que vienen para subir en la tabla”, afirmó Róchez.

Róchez se marchó al Nacional tras su paso por el Orlando City de la MLS donde en la primera temporada pudo hacer goles, pero en la siguiente, se apagó y tuvo que salir, pues llegó un momento donde tuvo que regresar al Real España y recuperar el nivel que ahora muestra en Madeira.

“Viví momentos muy complicados en Estados Unidos. Tengo un año por cumplir jugando en Europa. Estoy pasando cosas muy importantes en Portugal; tenemos un grupo muy bueno a pesar que no tengo muchos minutos, pero he tenido la importancia de hacer muchos goles y ayudar al equipo para buscar regresar a la primera división”, declaró el exjugador del Real España.

Róchez sabe que vive de goles y los está haciendo en Portugal: “Desde que llegó el momento de decidirme en venir aquí, no tuve duda, era un sueño por cumplir jugar en Europa, en un club importante en Portugal. A pesar de no tener muchos minutos tuve la importancia de hacer muchos goles y volver a primera división”.

SE ESTANCÓ JUGANDO EN LA MLS

“Mi primera oportunidad fue en el Orlando City no fue muy bueno, luego vino el segundo año e igual no fue bueno, quizá la inexperiencia que tenía, no tenía una persona a mi lado que me dijera las cosas que no tenía que hacer, pero después me fui a Atlanta donde no tuve la oportunidad de jugar y en ese momento estaba Josef Martínez que hacía muchos goles y allí salió la oportunidad de venirme al Nacional”, mencionó.

“Las diferencias es que en EUA el fútbol no es muy rígido, no es muy ofensivo y aquí en Europa es más vistoso, más ofensivo, me gusta lo táctico. Allá no es muy emocionante; allá comienza lo bueno en los playoffs que son competitivos, pero existe mucha diferencia”, explicó el delantero hondureño.

Róchez ha tenido la oportunidad de jugar en la primera división y ha jugado dos torneos; explica que se ha sentido más maduro con la experiencia que tuvo al salir demasiado joven al extranjero.

“Desde que llegué a Madeira no me sentí extranjero, me sentí como en casa; la playa, mariscos, es igual que en mi casa (Tela, Atlántida), no es mucha diferencia. Vivo con mi esposa y mi hijo acá. Salimos con mi esposa y mi hijo a comer, pero paso más tiempo en casa para ser sincero”, contó Róchez.