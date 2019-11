Agenda de legionarios: Fin de semana de fútbol para los jugadores hondureños en el extranjero

Los legionarios hondureños que militan en diferentes países de Europa y Norteamérica continuarán este fin de semana su actividad respectiva con sus clubes en la temporada, previo a unirse a la Selección de Honduras para cumplir con la fecha Fifa de noviembre.

El duro momento que atraviesa Roger Rojas en el fútbol de Azerbaiyán

Este sábado, a partir de las 2:00 de la tarde, Douglas Martínez junto a Cristian Cálix y Luis Palma, se juegan la semifinal del campeonato de la USL en Estados Unidos cuando Real Monarchs se enfrente a El Paso Locomotive por el paso a la final del certamen.

Ya en la jornada dominical, el primero en ver acción podría ser el atacante Rigoberto Rivas, quien entró en la convocatoria para el choque que sostendrá Reggina ante Casertana a las 8:00 de la mañana por la Serie C de Italia.

EN PORTUGAL

Una hora más tarde pero en Portugal, Jonathan Rubio y Rubilio Castillo esperan tener participación en el compromiso que tendrá Tondela en la visita a Pacos de Ferreira durante la undécima jornada del torneo luso. Cabe resaltar que en caso de triunfo del equipo de los hondureños, Tondela podría escalar en la tabla hasta posiciones clasificatorias a competiciones europes para la siguiente campaña.

Siempre a las 9:00 de la mañana, Bryan Róchez y Nacional afrontan una dura prueba al medirse al segundo lugar de la clasificación, Sporting Clube de Covilha. Los de la Isla de Madeira subirían hasta el primer lugar si vencen a sus rivales.

EN ESPAÑA

Para cerrar la actividad del domingo, el súper líder de la Liga 123 de España, Cádiz, intentará continuar con su arrollador paso en el certamen con un triunfo sobre Rayo Vallecano en la jornada 15 de la competición. Antony "Choco" Lozano entró en la lista de convocados y seguramente será titular en el estadio de Vallecas.

AGENDA DE LEGIONARIOS

Real Monarchs vs El Paso Locomotive: Sábado, 2:00 pm.

Reggina vs Casertana: Domingo, 8:00 am.

Pacos de Ferreira vs Tondela: Domingo, 9:00 am.

Nacional vs Sporting Club Covilha: Domingo, 9:00 am.

Rayo Vallecano vs Cádiz: Domingo 2:00 pm.