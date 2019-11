Luis Garrido realizó su primer entrenamiento con el Córdoba de España

Luis Garrido ya entrenó con su nuevo equipo el Córdoba CF de la tercera división del fútbol de España. El volante viajó el pasado martes 12 de noviembre y hoy ya puedo trabajar con el club.

"La vida es de oportunidad, yo estoy tomando la mía", dijo el 'Jutiquile' antes de arribar a este nuevo reto en el balompié europeo.



Al catracho se le vio contento en su primer entrenamiento con el Córdoba.



Garrido ha estado varios meses sin jugar ya que firmó tarde su contratación por el Córdoba y no pudo ser inscrito en la tercera división de España.



El futbolista de 29 años, antes de su salida de Honduras rumbo a Europa aseguró: "Vamos mentalizados en trabajar, en que tenemos que hacer las cosas bien, sabemos que no es fácil llegar a un equipo donde no sabes como está la situación, los compañeros más que todo, pero no es algo nuevo, vamos con la máxima ilusión de hacer bien las cosas y poder ayudar al equipo".

El conjunto cordobés subió algunas fotografías de Luis Garrido entrenando y lo recibió con este mensaje: " Tenemos chico nuevo en la oficina, bienvenido".

ELOGIOS ANTES DE SU LLEGADA

Uno de sus nuevos compañeros, Jesús María 'Chus' Herrero ya se había referido al hondureño tras su viaje y comentó que "es un tipo de jugador que no tenemos en la plantilla del Córdoba".



El hondureño se incorporará al equipo en el mes de enero del 2020 y comenzará a cumplir su contrato con el club blanquiverde. El volante firmó hasta 2021 con los españoles.