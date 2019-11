Bryan Moya sobre su problema de visado: "Me preocupa, quisiera estar en el partido contra Estados Unidos"

Varias novias le han comenzado a llover al centrocampista hondureño, Bryan Moya tras sus grandes actuaciones en el Zulia FC de Venezuela y con la selección de Honduras bajo el mando de Fabián Coito.

En la última semana el exOlimpia reveló que estaba a la puerta de su salida del club tras la ofertas sobre la mesa que ha recibido.

Este día antes de su salida a Venezuela, aseguró que "voy feliz de regreso a Venezuela. Hemos quedado eliminados, así que voy por mis cosas para regresar a Honduras. Estoy contento por hacer las cosas bien en la selección, espero seguir así".

Además detalló opciones que tilda como favoritas para tomar una decisión y cambiar de liga, eso sí inclinándose por la mexicana para finales del 2019.

"No te puedo asegurar nada, todo está a favor de que pueda salir, toca orar y esperar en Dios. En diciembre lo sabremos, tengo ofertas de Sudamérica, pero me gustaría jugar en la Liga mexicana", dijo.

Y aclaró que "todavía no tengo ofertas, pero ojalá que con todo lo que esté sucediendo me lleguen. No puedo decir en cuál, pero la Liga mexicana me atrae mucho".

Otra de las Ligas que pretende al catracho es la argentina, una que según él también le gusta, pero que todo dependerá de su decisión con el representante.

Selección de Honduras

En lo demás, guardó espacio para comentar sobre el accionar con la selección de Honduras.

"Es un grupo que va creciendo, que tiene hambre y que da todo en la cancha. Vamos por buen camino, no podemos bajar los brazos".

Ahora "tenemos una visión de hacer goles, es algo que me gusta a mí. Para mí es un plus que el profesor me de la confianza, sabe que trabajo fuerte y cada oportunidad la voy aprovechar.

Lo cierto es que para los próximos encuentros Moya está en proceso de aprobación de su visado con la embajada norteamericana, a raíz de eso dependerá de sus convocatorias futuras, sin embargo, está a la expectativa que puedan aceptarlo.

"No depende de mí, sino del Gobierno de Estados Unidos. Me preocupa, quisiera estar en el partido contra Estados Unidos", cerró.

Eso sí, Estados Unidos como rival dependerá del resultado de este ante Cuba de este martes 19 de noviembre. De lo contrario sería Canadá.