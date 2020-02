El hondureño Kevin Álvarez reaparece con el Norrköping en amistoso ante Valerenga

Kevin Álvarez, lateral derecho volvió a tener actividad después de mucho tiempo con el Norrköping de la primera división pero lo hizo en el partido amistoso llamado Copa del Atlántico donde enfrentaron al Valerenga de Noruega, ex equipo donde militó Mario Martínez en 2009.

El ex jugador del Olimpia participó los 90 minutos en sus primer partido del 2020, pues no jugaba un encuentro completo desde agosto del 2019 que jugó por la Copa; pues en la liga no venía participando y lo hacía únicamente con la Sub-20.

El Norrköping venció 2-1 al Valerenga en casa. Desde el minuto 22 se pusieron a ganar con un autogol y lograron mantener el marcador para aumentarlo en el47. Álvarez estuvo a punto de salir del club al no tener minutos pero se mantendrá para cumplir contrato.

Los futbolistas del Norrköping se hacen una piña al final del partido donde vencieron al Valerenga en la Copa del Atlántico.

El jugador de 23 años todavía no ha logrado tener la continuidad en su primer temporada en el fútbol de Suecia, pero en este 2020 espera la consolidación, pues en entrevista con DIEZ manifestó que quiere demostrar su capacidad.

Álvarez salió del Olimpia tras no encontrar renovar contrato. Con la Selección Nacional Sub-23 disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016; antes fue mundialista Sub-17 en Emiratos 2013 y Sub-20 en Nueva Zelanda 2015.