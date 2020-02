'Choco' Lozano y Cádiz siguen cediendo terreno en España; Alfredo se relanza en Grecia

Los representantes de la armada hondureña en el extranjero ya saltaron al ruedo este viernes con una de cal y otra de arena; en España, Cádiz y Antony Lozano han sufrido un nuevo descalabro, mientras que en Grecia se relanza Alfredo Mejía con Levadiakos.

En el caso del 'Choco', quien ingresó al minuto 57 por Nano, su equipo cayó de visita 1-0 con Sporting de Gijón y se quedó 52 puntos en la cima de la segunda división ibérica.

Y es que este sábado los cadistas podrían ver como Zaragoza se queda a un punto si gana su juego pendiente de la fecha 29, misma en la que Almería y Huesca, tercero y cuarto respectivamente, se quedarían a tres si también ganan.

Siempre en territorio español, pero en el grupo C de la segunda B, Jonathan Mejía (cuatro goles) y Hércules visitarán a Barcelona B con la obligación de salir de los puestos de descenso. Actualmente están en la posición 17 de 20 equipos tras 26 jornadas disputadas.

Hondureña Katherine Rodríguez irá a una pasantía al Atlético Nacional de Colombia.

Cruzando el Mar Mediterráneo, en Grecia, Alfredo Mejía sigue acumulando minutos con Levadiakos en segunda y este viernes ganaron 3-2 a Doxa Dramas por la jornada 18, ubicándose sublíder con 34 puntos, a seis del mandamás PAS Giannina (40).

Desde que Mejía arribó a suelo griego, además de marcar un gol su club ha conseguido cuatro ganes y dos empates, manteniéndose invicto e incluso derrotando al mismísimo puntero. En la próxima fecha, el sábado 29 de febrero, visitan a Ergotelis.









PORTUGAL E ITALIA

En la Primeira Liga, Jonathan Rubio y Tondela jugarán en casa por la jornada sabatina frente a Río Ave (12:00 M), claramente obligados a alejarse del descenso. A día de hoy marchan en el lugar 13 del certamen luso con 24 cartones, a nueve del puesto 17 que sería uno de los descendidos entre 18 clubes.

Jonathan Rubio es titular en Tondela y este sábado recibirán a Río Ave con la obligación de sumar de a tres para escalar en la tabla y evadir compromisos con el descenso en Portugal.

En la segunda división portuguesa, Bryan Róchez (siete goles) y Nacional Madeira (43) recibirán en la actividad dominical a Académica Coimbra (10:00 am) con la necesidad de ganar para recuperar la punta que perdieron este día con Farense (44).

En territorio transalpino, Rigoberto Rivas y Reggina siguen comandando el grupo C de la Serie C con 60 puntos, seis más que Bari (54) y verán en Paganese su gran obstáculo de la jornada 26 este domingo (8:00 AM).

¿Y COLOMBIA, COSTA RICA Y LA MLS?

En tierra cafetera, específicamente en Ibagué, el Tolima de Roger Rojas le hará los honores al Júnior este sábado a partir de las 6:30 de la tarde por la sexta fecha del torneo local.

En la actualidad, los del 'Roro' son décimo cuartos con seis puntos, a cuatro del puntero Deportivo Pasto, con quien tienen un juego menos. Su rival de turno, el subcampeón colombiano, es octavo con ocho unidades.

Costa Rica también contará con presencia catracha este sábado, día en que Alajuelense reciba las 6:00 pm a Jicaral (15), club que es cuarto por detrás suyo en 10 fechas que van de Ligal. Los 'Manudos' tiene 19 unidades y están a una del puntero Herediano (20).

La Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos dará su pistolazo de salida el próximo sábado 29 de febrero y serán ocho los jugadores que darán representatividad a Honduras.

El capitán de la Selección de Honduras, Maynor Figueroa, se reporta listo con Houston Dynamo para estrenarse la próxima semana en una nueva temporada de la MLS. El salvadoreño Darwin Cerén es quien aparece en imagen con él durante un entrenamiento de los 'Orange'.

LA JORNADA 1 DE LA MLS

Sábado 29 de febrero

*Montreal Impact - New England (2:00 PM)

Romell Quioto juega en casa.

*Houston Dynamo - L.A Galaxy (2:30 PM)

Alberth Elis, Boniek García y Maynor Figueroa serán locales contra el club de Danny Acosta, quien está lesionado.

*Dallas FC - Philadelphia Union (5:00 PM)

Bryan Acosta, recién operado, baja en el local.

*Nashville SC - Atlanta United (7:30 PM)

Brayan Beckeles y su club se estrenan como locales en la MLS.

*Vancouver Whitecaps - Sporting K.C (9:00 PM)

Roger Espinoza será visitante.