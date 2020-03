'Choco' Lozano y Cádiz sueñan; 'Roro' suma en Colombia; en la MLS, luces y sombras

Antony Lozano y Rigoberto Rivas sueñan más que nunca con llevar a sus equipos a otro nivel, mientras que la MLS tuvo concurso hondureño desigual en un nuevo fin de semana de actividad.

Pero el desglose de lo hecho por la legión comenzará en Colombia, donde el pasado sábado el Tolima de Roger Rojas dejó atrás la eliminación ante Inter de Porto Alegre en Copa Libertadores venciendo de visita a Alianza Petrolera (0-1).

'Roro', suplente sin ver acción en el batacazo continental de media semana, estuvo 67 minutos en el campo y se mostró muy activo con el equipo que subió al séptimo puesto de la tabla con 10 unidades y un juego menos que el líder Atlético Nacional (14).

Un día antes, en Italia, Rigo Rivas metió al tanto que catapultó en la cima a Reggina frente a Catanzaro. Fue un golazo del seleccionado nacional, que no solo certificó 66 puntos que mantienen la distancia con Bari (59), sino que también continúa en el radar del club dueño de su ficha, Inter de Milán.

El Inter de Milán se plantea extenderle contrato al hondureño Rigoberto Rivas.

En la segunda de España, 'Choco' Lozano fue vital en la jornada 30 para Cádiz, cuyo triunfo 2-1 sobre el Almería del ex Real Madrid, Guti, le permitió ponerse a ocho puntos de su víctima (47) que se quedó tercera y, además, sumar 55 cartones que lo sostienen a tres de su escolta Zaragoza.

Lozano provocó el primero de los dos tantos de los suyos al 16 y y asistió al 62 para confirmar el trascendental triunfo a 12 fechas de que concluya la campaña regular. Sueñan en grande con uno de los dos cupos directos a primera división.

'Choco' Lozano fue importante en el vital triunfo de Cádiz sobre uno de sus escoltas en la segunda española, Almería.

Alfredo Mejía saltará al ruedo este lunes en Grecia con Levadiakos, club que visita a Ergotelis con la intención de escalar de la cuarta posición, adonde cayó porque en 19 fechas PAS Giannina, Apollon Smirnis y Chania cuenta con 46, 39 y 34 dígitos. Eso sí, ellos y el tercero con un duelo menos.

¿Y EN LA MLS?

En Estados Unidos y Canadá se hicieron sentir los hondureños este fin de semana con algunas excepciones que, sin embargo, no preocupan por tratarse apenas de la semana inaugural del campeonato de la MLS.

Todo llevaba pinta de ser una jornada espectacular porque, a primera hora, Romell Quioto anotó uno de los dos goles con que Montreal Impact, próximo rival de Olimpia en Concachampions, venció a New England Revolution (2-1).

Maynor Figueroa habla de su duelo en MLS ante el 'Chicharito' Hernández.

Y no solo eso...Casi a la misma hora, Houston Dynamo con Boniek García y Maynor Figueroa de titulares pero sin Alberth Elis por lesión, igualó como local ante L.A Galaxy de 'Chicharito' Hernández, quien sucumbió a la presión del catracho que lo controló con mano de hierro.

Por venir saliendo de una operación de apendicitis, Bryan Acosta se perdió la victoria 2-0 de Dallas FC sobre Philadelphia Union, mientras que Douglas Martínez y Brayan Beckeles fueron suplentes.

El seleccionado Sub-23 de Honduras no jugó en el 0-0 de Real Salt Lake en el feudo del Orlando City, mientras que el lateral derecho ex Olimpia no vio minutos en el estreno con derrota del Nashville SC frente a Atlanta United (1-2).

Roger Espinoza, quien anunció hace meses su adiós de la Selección Mayor de Honduras, fue titularísimo en el 1-3 categórico que consiguió Sporting Kansas City en Vancouver, Canadá, contra Whitecaps.

Romell Quioto se estrena como goleador con el Impact Montreal en la MLS.

LOS CATRACHOS EN LA FECHA 1 DE LA MLS

*Montreal Impact 2-1 New England Revolution

Romell Quioto jugó todo el partido y anotó un gol en su debut en MLS con los canadienses.

*Houston Dynamo 1-1 L.A Galaxy

Boniek García estuvo en el campo 75 minutos y Maynor Figueroa disputó todo el partido en la igualdad de los 'Orange' contra Javier 'Chicharito' Hernández. Los hondureños Alberth Elis, del lado tejano y Danny Acosta, del angelino, no estuvieron por lesión.

*Dallas FC 2-0 Philadelphia Union

Bryan Acosta, quien viene saliendo de una operación de apendicitis, no estuvo en el estreno de los suyos que arrancaron con pie derecho la temporada.

*Orlando SC 0-0 Real Salt Lake

El seleccionado Sub-23 de Honduras, Douglas Martínez, qse quedó en el banco en la igualdad de los suyos como visitantes en Florida.

*Nashville SC 1-2 Atlanta United

Brayan Beckeles también fue suplente en el debut histórico de su equipo frente a la 'bestia negra' de Motagua hace una semana en Liga de Campeones de la Concacaf.

*Vancouver Whitecaps 1-3 Sporting K.C

Roger Espinoza sigue siendo importante para su escuadra y jugó todo el partido en la victoria como visitante en Canadá.