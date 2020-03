Continúa la pesadilla: Denil Maldonado sigue sin debutar en la Liga MX con Pachuca

Denil Maldonado vive una completa pesadilla en México, el defensor exMotagua no ha podido debutar en la Liga MX con el Pachuca tras su fichaje.

Este día los Tuzos enfrentaron a los Xolos de Tijuana y el hondureño no fue ni considerado por el entrenador Paulo Pezzolano para hacer el viaje.



Ya pasaron 10 jornadas del campeonato mexicano y Denil Maldonado no ha podido jugar en la liga, si lo hizo en la Copa MX, pero Pachuca quedó eliminado en la ronda de cuartos de final ante Toluca.



Antes de ser eliminado el legionario catracho sumó 270 minutos ante los Venados de Yucatán y los Diablos Rojos, esa es la única actividad que ha tenido y falta poco para que cumpla dos meses sin jugar con Pachuca.







LA ALINEACIÓN ANTES XOLOS

5.Oscar Ustari, 4.Miguel Tapias, 23.Oscar Murillo, 21.Gustavo Cabral, 32.Kevin Álvarez, 14.Erick Aguirre, 16.Jorge Hernández, 9.Rubens Sambueza, 30.Romario Ibarra, 29.Franco Jara y 11.Colin Kazim-Richards.



La Liga MX no ha cerrado su participación a pesar del coronavirus y Pachuca actualmente está en puesto de liguilla, Denil Maldonado tendrá que seguir esperando su oportunidad.

CALENDARIO PACHUCA

21-03-20 Pachuca vs Toluca

03-04-20 A. San Luis vs Pachuca

12-04-20 Juárez vs Pachuca

18-04-20 Pachuca vs Necaxa

24-04-20 Morelia vs Pachuca

02-05-20 Pachuca vs América

09-05-20 Monterrey vs Pachuca