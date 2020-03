Roger Rojas, Tolima y su hermoso mensaje a la afición por el coronavirus

El mundo del fútbol está paralizado por culpa del coronavirus. La pandemia china se expandió y tocó los cimientos, no solo del fútbol, sino que del deporte mundial, que se ha visto obligado a parar máquinas.

Es por eso que afición, jugadores y equipos se han unido para evitar que el virus se siga expandiendo a grandes escalas y el consejo que se lee en cada parte de las redes sociales y televisión es "quédate en casa".

Con esta medida se evitará que el virus se siga propagando y que vaya desapareciendo, es por eso que el Tolima de Colombia, club donde juega el hondureño Roger Rojas se ha sumado a la iniciativa

"Hola hincha pijao, hace mucho que no nos vemos, echamos de menos ir a la cancha y sentir el aliento desde la tribuna, no han sido días fáciles en el mundo. Con nuestra familia hemos decidido permanecer en casa , queremos evitar el contagio del coronavirus, no olvides lavar bien tus manos, y recuerda que yo también me quedo en casa; con tu ayuda esto pasará rápido", era el mensaje que varios jugadores del pijao mandaba a su afición, incluyendo Roger Rojas.

El mensaje del equipo vinotinto lo emitieron a través de sus redes sociales, así como los futbolistas en sus cuentas personales.

Coronavirus ataca a Colombia

Colombia es uno de los países más golpeados por el coronavirus en Sudamérica. Solo este sábado, según reporte del ministerio de Salud, se registraron 38 casos de nuevos de COVID-19 en el país.

Con esta actualización, la cifra de contagiados de COVID-19 en el país cafetero asciende a 196. De estos, 17 se registraron en Bogotá, 1 en Ibagué, 3 en Cartagena, 1 en Villa del Rosario, 1 en Manizales, 1 en Cúcuta, 2 en Pereira, 5 en Palmira, 6 en Cali y 1 en Neiva.