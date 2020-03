Juego de preguntas: “Choco” Lozano tilda a Alberth Elis como el mejor futbolista hondureño en la actualidad

El delantero hondureño, Antony Lozano, participó este lunes en una media interactiva entre los seguidores del Cádiz como parte de las actividades recreativas en días de cuarentena por la pandemia del coronavirus a nivel mundial.

Lozano compartió durante varios minutos respondiendo a las interrogantes de los aficionados, amigos y seguidores al club español.

Dentro de ello le invadieron de preguntas, desde su relación con el entrenador de la selección de Honduras, Fabián Coito, el mejor futbolista catracho y su top 3 de jugadores que admira.

¿De no ser futbolista a qué te dedicarías?

Es una pregunta complicada, pero me hubiese inclinado a los estudios con alguna profesión.

¿Arrepentido de no haber sido convocado a la selección de Honduras?

Hablé con el entrenador y llegamos a un acuerdo que era lo mejor para mí. él tenía sus planes y yo venía llegando a Cádiz. No me arrepiento, tengo buena comunicación con el entrenador.

¿En qué afecta el desarrollo de la Liga el parón por el coronavirus?

Perjudica a todos los equipos de la Liga porque tienes que parar y no sabemos cuánto tiempo más, sé que mis compañeros son profesionales y estamos haciendo trabajos físicos. Es difícil porque no puedes salir, afecta a nivel físico y de pulmón porque cuando regresas al campo inicias desde cero.

Mejor futbolista hondureño en la actualidad:

Para mí es Alberth Elis, actualmente está haciendo un buen trabajo en la MLS, solo resta que salga a Europa para demostrar lo que vale.

Cuál ha sido tu mejor momento:

Tengo muchos buenos momentos, sobre todo jugando al fútbol con la selección nacional, espero vivir otro momento lindo por acá con el Cádiz.

¿Eres un jugador frío o la haces para despistar?

A veces hay que despistar un poco porque como sea doy lo mejor de mí dentro del campo y trato de esforzarme al máximo. Tengo una forma de ser que ya es natural, muchas veces la gente se confunde por eso, pero en el campo trato de ser diferente.

Mejor momento en tu carrera:

He disfrutado mucho del fútbol, cuando llegué a España en el Tenerife lo recuerdo con mucho cariño, los primeros dos años la disfruté mucho.

Mejor experiencia en el Barcelona B

Es una gran institución, para nadie es un secreto y aunque estés en el B, representa mucho; el hecho de entrenar junto a jugadores que te ha tocado ver por la televisión y que has admirado siempre, te da un plus.

Top 3 de futbolistas hondureños:

David Suazo, Amado Guevara y Julio César "Rambo" de León

¿Cómo te ves dentro de cinco años?

Me veo teniendo éxito, espero estar muchos años en Cádiz. No me voy a retirar tan joven, pero espero tener la vida resulta.

¿Cuál es el sueño de tu vida que aún no has cumplido?

Tengo muchos, pero el más cercano es volver a jugar en la primera división, y ojalá que sea con el Cádiz vestido de amarillo.

Siempre que representas en un escudo, sea cual sea. Cádiz es un club con historia, ver la gente cómo vive esa pasión me recuerda mucho a mi país. Representar un escudo es importante, cuando sale a la cancha uno trata de dar lo mejor.

Su gol al Real Madrid:

Es una sensación que es difícil de explicar, eso hay que vivirlo porque no hay explicación. Con solo estar en el campo eso presenta mucho. Con solo el hecho de estar allí (Santiago Bernabéu) ya tienes algo para contarles a tus nietos.