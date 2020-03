Juan David, el hondureño ahijado de Alberth Elis que hará prueba en el Houston Dynamo

Los caminos se abren para aquellos que buscan el éxito constantemente. Así se traduce el vivir del joven futbolista hondureño, Juan David Rivas, quien dejó las tierras catrachas para enfundarse en el sueño americano en busca de mejores oportunidades entre estudios, economía y sobre todo el fútbol, su mayor pasión.

Ahora han pasado al menos tres años para el oriundo de la comunidad garífuna de Corozal después de haber cruzado la frontera y al final del túnel tras sus esfuerzos, ha comenzado a ver frutos traducido de su talento y prosperidad en el fútbol, apenas a sus 16 años.

PRUEBA EN EL HOUSTON DYNAMO

Juan Rivas, que actualmente vive en el estado de Nueva York, es una de las jóvenes promesas del fútbol hondureño que tuvo sus pininos en la Academia de Wilson Palacios ubicado unos 8 kilómetros de La Ceiba bajo el mando de Jerry Palacios y Milton Palacios como entrenadores.

Su nivel con 12 años en la categoría U-15 le quedó corto siendo el máximo goleador del equipo. En su último torneo en el academia se despidió con 17 goles en seis partidos.

"Mi posición actual es delantero, pero me gusta jugar de volante izquierdo, desde pequeño he querido jugar en la selección de mi país, cada día lucho para poder tener esa oportunidad, pero siempre se me hace difícil porque ellos están en Honduras y yo acá en Estados Unidos", dijo el joven Juan Rivas.

Su primer equipo fue el South Bronx United, en donde compartió con otros jugadores hondureños como Chris Montanna y Derrick Córdova, allí estuvo un año hasta que fue fichado por el Aphalt Green.

En los últimos meses su talento llegó a oídos del seleccionado nacional, Alberth Elis, quien decidió apadrinarlo para conseguirle una prueba en el Houston Dynamo de la Major League Soccer.

"Yo pude obtener la prueba con Houston Dynamo por un entrenador de aquí de New York y un amigo que entrena en la academia. Finalmente gracias un periodista hondureño (Edgar Witty) pude contactarme con Alberth Elis, quien terminó de mover las piezas para realizar la prueba. Espero algún día jugar al lado suyo", dijo Rivas.

Lo cierto es que por ahora, su prueba en las categorías menores del equipo naranja deberá esperar que cese la pandemia de coronavirus que aqueja al mundo. Su deseo es quedarse en el equipo.

"Si logro estar en el equipo, no me detendría hasta cumplir mi sueno de jugar a lado de Elis, y trabajar mucho para tener una opción de compra con el equipo", soltó entre signos de entusiasmo.

SU TRAVESÍA HACIA ESTADOS UNIDOS

Cada año son miles los hondureños que atraviesan la frontera mes a mes rumbo a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Al pequeño Rivas le tocó, como en el algún momento lo hicieron jugadores como Roger Espinoza o Andy Najar.

"No vengo de una familia adinerada, mi abuela me mandaba a vender panes, y es por eso que yo no pierdo mi humildad porque no olvido de donde vengo", alzó.

Sobre su viaje en territorio mexicano, remembró que "no sufrí nada, cuando entré a México lo primero que hice fue orar para que no me pasara nada, gracias a Dios no sufrí de hambre, estaba bien, siempre hablaba con mi mamá. En México duré un mes, me acuerdo una noche que iba cruzar el puente migración cuando me agarraron y me mando para una casa de hogar, En la casa de hogar estuve una semana y después me enviaron a New York donde esperaba por mí una tía que considero mi segunda madre".

"Mi familia siempre me ha apoyado desde que juego fútbol, nunca me han dicho que no cuando se trata de este deporte. Cada día me inclino para decirle gracias a Dios por lo bueno y malo que me da, el único sueño es ser futbolista profesional y que mi madre tenga vida verme y cumplir el sueño de comprarle una casa", cerró.