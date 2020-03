Kevin Álvarez se desnuda el alma y publica emotiva carta de perdón para quien fue el amor de su vida

Poco inusual a su estilo y forma de ser, el futbolista hondureño Kevin Álvarez, ha derrochado su mejor versión en el amor a través de sus redes sociales con una carta emotiva en donde se desnuda el alma en forma de perdón para quien fue el amor de su vida y corazones que hirió en el pasado.

El defensor que milita en el FK Norrköping de la Allsvenska en Suecia, compartió el mensaje sin dedicatoria directa a través de su cuenta de Facebook.

En 17 párrafos junto a una imagen realizando sus rutinas de ejercicio en el gimnasio, dejó enmarcado su arrepentimiento en ciertos pasajes de su vida, su trato y quien desea ser de ahora en adelante trabajando su futuro mientras milita en el equipo europeo.

Carta de Kevin Álvarez

"Perdón a mi amor, perdón a mis amores del pasado, perdón por no dedicarles el tiempo que se merecen, perdón por no hacerte sentir especial a cada momento, de verdad perdón, porque más de alguna vez lloraste por motivo mío, perdón por no asistir a un evento que para ti era muy importante, perdón por no darte tus buenos días como lo hacía el que te pretendía, y no el que ya te tenía, perdón por haberte decepcionado más de alguna vez, de verdad perdón por todo los defectos que en algún otro hombre lo mirabas tierno o dulce, pero siempre me encontré trabajando y el trabajo me quitaba minutos que en tu mente pensabas que te pertenecía, que no suelo llamar muy seguido, pues el amor y la importancia de una persona no se mide por los mensajes o las llamadas pues como vago también tenía tiempo para escribir palabras dulces que traían veneno puro con tal del conseguir lo que a mí era lo único que me interesaba. La verdad perdón, pero ahora solo me encuentro trabajando en mí para construir algo digno para mí y que el día de mañana decir gracias por permanecer a mi lado en todos esos malos y buenos momentos, eres digna y yo soy digno de ti -no mires lo que va pasando, mira para qué dirección te está llevando-".