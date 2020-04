Kevin Álvarez recomendó a hondureño en Suecia y recuerda discusión con un ex técnico

Kevin Álvarez, jugador hondureño que milita para el IFK Norrköping de Suecia, ha compartido cómo está viviendo este momento por la pandemia de coronavirus y su trayectoria en el fútbol.



El defensor recordó cuando estuvo a punto de quedar fuera del Mundial sub-17 de Emiratos Árabes Unidos en el 2013 por una discusión que tuvo con su ex técnico José Valladares.



Empezó hablando de cómo ha vivido estos últimos días en Suecia. "Aquí no hay toque ni queda ni que deben de salir por el último número de su cédula, aquí desde pequeño se les enseña a ser responsables, en Honduras hasta juegan de que si los agarran la policía, aquí se circula con normalidad".



Siguió. "Estamos entrenando con normalidad, nos dieron ocho días de descanso, seguimos trabajando para competir, antes tuvimos tres partidos en Portugal y tuve participación en dos. Aquí ponen a europeo con plan de trabajo y se hace, aquí se contagia de lo bueno, es lo importante".

MOMENTOS SOLOS

"Mi mamá me pregunta qué siento al estar lejos, yo desde mis 14 años me fui de casa, así es el camino para llegar al éxito, no ha sido fácil, yo sigo siendo el mismo del barrio, ando en sandalias y en bicicleta", comentó.

Kevin Álvarez también habló de que está pensando en ayudar a personas que están necesitas en estos momentos difíciles. "No me gusta ver personas que se molestan porque le dan cosas que no le gustan, no hay que ser malagradecido, estamos viendo si ayudamos a los que realmente lo necesitan".

También compartió un duro momento que vivió en su equipo y los consejos que le dieron refrentes del fútbol hondureño. "Fue una de las cosas que más sentí por sentirme rechazado, aquí no es como en Honduras que dan la lista un día antes, recuerdo que había un partido ante Malmo, estábamos 23 y solo viajaban 18, fue ahí donde empecé a conocer que pasó por esto triunfó, hablé con Hendry Thomas, David Suazo".

Siguió. "David Suazo me dio una frase que me he quedado con ella, me dijo que "Siempre será difícil, pero que el trabajo es el que paga, mientras se traje se estará más cerca de lo que se proponga", con eso me he quedado".

ANÉCDOTA CON ALBERTH ELIS

"Cuando estábamos en la sub-17 a Elis le decían 'la figura', porque él era el que agarraba las portadas de Diario Diez, hasta que una vez el profe (José) Valladares dijo 'aquí no hay figuras, él se llama Elis" y como ese negrito se enoja rápido contestó 'yo no le digo a nadie que me digan así, yo no tengo la culpa', desde ahí nadie le volvió a decir así", dijo.

Kevin Álvarez recordó cuando le tocó vivir la goleada de 6-0 ante Brasil en los Juegos Olímpicos del 2016. "Ante Brasil yo era el titular, pero un día antes Pinto me sacó del 11, me enojé, pero no podía hacer nada, el día del partido solo miraba el estadio lleno y veía salir jugadores como Neymar, Rafinha, Gabriel Jesús, uno solos los había visto por Champions League, luego fue la goleada".

¿JUGARÍA EN MOTAGUA?

"Por ahí vi una frase de Jonathan, en estoy hay que ser profesional, si algún día me toca jugar para Motagua y de eso toca sostener a mi familia no lo dudaría, pero ya saben donde me gustaría seguir teniendo participación, lo de Marathón no lo voy a negar, toda mí familia lo apoya".

DISCUSIÓN CON JOSÉ VALLADARES

"Con José Valladares tuve mucho rose, una vez estando en España me iban a regresar y no sé quien del grupo tiró la bomba en Honduras, a mí fue que llegaron a quitarme el celular y yo tardé como cinco minutos y no me lo recibieron, eso no lo comparto, con eso se armó una polémica, decidieron que me iban a regresar, fueron a ver el Real Madrid y yo no fui, estaba aislado, luego jugamos con las inferiores del Valencia y di asistencias, luego en el Mundial pude jugar", expresó.

También comentó la vez que Antony "Choco" Lozano abandonó concentración de la selección. "Pinto era cosa seria, tiene un carácter muy exigente, "Choco" se fue, cuando lo buscaron en el desayuno ya no estaba, 'aquí falta uno' dijo Pinto, recuerdo que Choco estaba con Jhow Benavídez y le preguntaban y él dijo que le había dicho que ya se iba".

Álvarez se encargó también de dejar claro lo que pasó realmente la vez que los medios de Suecia compartieron declaraciones de un directivo. "Fue algo que lo mal interpretó la prensa, él mismo me escribió y me explicó a qué se refería, los medios decían que mi fichaje había sido un error, pero fue un mal entendido".

RECOMENDÓ A ELMER GÜITY

Una de las cosas que más sorprendió fue cuando reveló que había recomendado a Elmer Güity en el fútbol de Suecia. "Por aquí hubo alguien que me preguntó si conocía a un lateral izquierdo y no dudé en recomendar a Elmer Güity, después no volví a tener contacto con la persona que me preguntó, les gustó su forma de juego, pero tenía muchos años de contrato", cerró.