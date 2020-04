Roger Espinoza: "Pinto era muy drástico con el futbolista hondureño"

Roger Espinoza, volante hondureño del Sporting Kansas City, hizo un repaso de su carrera con la Selección de Honduras. Contó el partido que nunca olvidará y se volvió a referir a su renuncia a la Bicolor.

Rumores Honduras: Troglio anuncia renovaciones en Olimpia y Jonathan Rubio es noticia

"Para mí el juego contra Jamaica en Kingston para ir a Brasil es el que no olvidaré. Teníamos que ganar en México,lo hicimos, regresamos cansados, para jugar con Panamá y se nos complicó un poco. Pero allá pudimos ganar, clasificamos y fue por méritos propios. Nadie daba un peso por nosotros en esa eliminatoria y ese partido me marcó muchísimo", dijo en entrevista al portal HonduSport.

Roger contó lo que ocurrió durante el proceso de Jorge Luis Pinto rumbo a Rusia 2018. El volante dice que no se negó a acudir a la Bicolor y explicó su verdad.

"Fue complicado para mí físicamente. Los trabajos del entrenador eran difícil, la confianza de él hacia los jugadores también, no le entendían y él tampoco lo hacía. Venía de un lugar donde se le había traicionado y creía que el jugador hondureño iba a hacerle lo mismo. Era muy drástico con el futbolista hondureño. Se trató de hacer lo mejor, con todo respeto y profesionalismo", recordó.

En junio de 2017, Espinoza se perdió la doble fecha eliminatoria ante México y Panamá por problemas en la espalda. Pero después del juego contra el Tri, fue titular con Kansas City, lo que desató la polémica.

"Físicamente estaba acostumbrado a tratarme aquí, en Kansas City, pienso y sigo pensando que se hacían las cosas mejor en el club, sin faltar el respeto a los médicos de Honduras, allí la relación como que se fue deteriorando. Yo sabía que tenía que cuidarme para que mi carrera durara un poco más. Yo decido llegar tarde a un partido, pedí si eso era posible, no se pudo y se formó un mal entendido que yo no quería ir, pero no era así, yo siempre quería estar, llegar bien y dar el 100. Tenía problemas lumbares, los sigo teniendo, pero decido en ese momento que la Selección no iba a ser lo mejor. Si no iba a estar al 100% en especial con los entrenamientos por la manera que se vivía allí, la filosofía había cambiado. Era momento para hacerme a un lado, dar paso al costado, darle la oportunidad a los jóvenes y el campo al entrenador para que hiciera lo mejor".

No se ve a futuro como entrenador

Espinoza, de 33 años, explica que le gustaría retirarse vistiendo la camisa del Sporting Kansas City, su único club en la MLS.

También fue consultado si piensa en seguir ligado al fútbol tras abandonar los campos y lo tiene claro.

"No es algo que me pasa por la mente, ser entrenador es algo muy complicado. Lo he visto de frente, no sé si pueda tratar con los jugadores en el día a día, amo el fútbol, pero no sé, por los momento no me gustaría", cerró.