'Choco' Lozano y su gol a Ter Stegen, el 'Mágico' González y su sueño mundialista con la H

Antony 'Choco' Lozano, delantero del Cádiz español, tiene entre ceja y ceja Qatar 2022 y no lo esconde. Asegura que "he dicho que cambiaría varias cosas por jugar un Mundial"...Además recordó su gol al portero del Barcelona, Marc André ter Stegen.

En plática con la 'Mesa Redonda' de Cinco Deportivo, el 'Choco' se refirió a varios pasajes memorables de su carrera y valoró su presente y futuro deportivo, los cuales están relacionados a su deseo de ir un Mundial y retornar a la primera española.

"Estuve de cumpleaños, un añito más... Lo bueno de la tecnología es que, aunque no estemos cerca ni podamos darnos un abrazo, te hacen sentir el cariño a través de las redes sociales. Lastimosamente fue un cumpleaños diferente, no como a uno le hubiera gustado", expresó sobre su aniversario 27.

Repasó su trayecto hasta el día de hoy y catalogó como un "lindo recuerdo" el Mundial Sub-17 de Nigeria 2009, aunque las cosas no salieron excepcionalmente porque "íbamos con mucha ilusión, pero sabíamos las limitaciones que teníamos en un grupo complicado".

Deja de manifiesto que "a corto plazo, mi objetivo es llegar a primera división, tener el ascenso con el Cádiz; a pesar de que uno está cumpliendo años se siente mejor como jugador y persona, esperamos seguir jugando muchos años más al fútbol".

Está desde los 18 años en Europa y, sin dejar de lado sus pretensiones futbolísticas, quiso referirse al coronavirus Covid-19 y dijo que "estoy seguro que pronto saldremos de esta situación y cuando salgamos lo haremos bien parado".

'Choco' Lozano no esconde su deseo por jugar un Mundial con Honduras y se enfoca en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 después de la crisis del coronavirus Covid-.

LOS PUNTOS PRINCIPALES QUE TOCÓ EL 'CHOCO'...

FUTURO

"Cuando vine lo hice con un contrato a préstamo, una cesión, una obligación a compra obligatoria en caso de que el equipo suba a primera división... Si eso pasa tienen que comprarme por tres años, y si no subimos ellos tienen la opción".

APODO

'Choco' viene por mi hermano, a él se lo pusieron por el 'Chocolate' Flores... El apodo lo llevamos con orgullo porque era un referente en aquellos tiempos. La verdad veo muy bien (no es por la vista)".

'MÁGICO' GONZÁLEZ

"Aquí al 'Mágico' lo tienen como un ídolo inolvidable, no hay evento en el que no lo mencionen, es lo más grande que tuvieron en su tiempo; lo adoran, lo aman".

SU MEJOR MOMENTO

"El mejor tiempo, en el que mejor me sentí, fue llegando a Tenerife... Este año está claro que llegando al primer lugar y, estando como estamos, es importante. No es fácil, pero cuento con la confianza del entrenador y eso es importante, y haciendo un balance esto puedo compararlo con el principio de temporada en Tenerife".







POSICIÓN EN EL CAMPO

"Puedo jugar en las dos posiciones, en ambas me siento bien, es cierto que este año estoy jugando como referencia pero siento que también me está yendo bien ahí... Siempre he sido un futbolista que baja a asociarse y le gusta ayudarle al equipo".

DAVID SUAZO

"Fue importante el tiempo que pasé con David Suazo, es cierto que hace años tenemos comunicación pero tenerlo de frente y compartir sus vivencias en el fútbol lo valoro mucho... Hay que destacar lo bueno que es David y sé que sus consejos me van servir para lo que resta de mi carrera".

ESTEBAN ESPÍNDOLA

"Sé quién es. Es buenísimo, es central no. Me acuerdo del delantero de ellos, Sergio Araujo, está jugando en Las Palmas en segunda división. La verdad en esa categoría uno solo quiere jugar y estás con el nerviosismo".

En Nigeria 2009, Mundial Sub-17 que jugó con 16 años, 'Choco' estuvo recordando sus duelos con Esteban Espíndola, hoy defensa de Marathón, y su gol al portero del Barcelona, Marc André ter Stegen.

MARC ANDRÉ TER STEGEN

"Sobre todo porque la gente me etiquetaba en videos del gol, pero éramos niños, en esa categoría no hay figuras... Pero recuerdo que Alemania tenía una buena generación".

MESSI Y EL BARCA

Era una de las cosas que me motivaba a firmar ahí porque tenía opciones, incluso en primera división, pero quería vivir esa experiencia y no me arrepiento para nada. Al menos tener un contacto en entrenamientos y ver de qué manera se preparan para los partidos. Estuve a un pasito".

Haberse entrenado con el Barcelona de primera división fue especial para Antony Lozano y asegura no estar "arrepentido" de haber fichado por su filial.

SELECCIÓN

"Muy importante, desde pequeño cuando juega la Selección uno está pegado a la televisión esperando que gane los partidos. Cuando me llegó el primer llamado lloré porque tenía la ilusión de estar en la convocatoria, aunque sea de veastirme y estar ahí. Agradezco a Dios porque me ha dado la oportunidad no solo de estar ahí, sino de tener cierta continuidad en la Selección".

FABIÁN COITO

"Tenemos buena comunicación, es buena, de hecho él me llamó después de la Copa Oro que me vine a Cádiz...Tuvimos una buena plática y hablamos que como no tenía mucha participación con Girona quería tener contacto, jugar; llegamos a un acuerdo y él me dijo que estaba bien y quería darle oportunidad a jugadores que vienen empujando. Es verdad que para el partido con República Checa me iba a convocar, la relación es buena con el profe. Hablamos hace poco, tuvimos una reunión en una conferencia, ya lo hablará él en su momento. Casi todos los que han estado siendo convocados participaron".

GOL EN EL BERNABÉU

"Es especial, todos los goles son inolvidables pero ese lo voy a recordar siempre; uno crece viendo partidos en el Bernabéu, solo estar convocado era una bendición, ya cuando te dan la posibilidad de entrar y meter un gol es especial".

¿GOL A MÉXICO O A REAL MADRID?

"Si el gol contra México nos lleva al Mundial, ese; ni me lo pienso, la respuesta está clara".

LUIS RAMOS

"Es hermano por parte de mamá, pero es como si fuera de parte de ambos, tenemos una muy buena relación y es un ejemplo para mi".

CALOR O FRÍO

"Soy más de calor, cuando hay frío es complicado".

QATAR 2022

"No solo para mi, para todos, sería egoísta decir que no lo anhelo; todos los compañeros que estamos en la Selección tenemos el mismo objetivo, he dicho que cambiaría varias cosas por jugar un Mundial, sabemos que es complicado. Esperemos que por el bien de todos y el país, cumplamos ese sueño".

MEJOR COMPAÑERO

"Justamente con Alex López, aunque no hemos jugado mucho... En Olimpia yo debuté y luego él, no hemos tenido muchos partidos, pero en la cancha me siento bien con él. Siempre he valorado su capacidad para dar el último pase".