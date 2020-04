¡Ramadán, la veterana y Zurdo Hernández! Las divertidas anécdotas de Roger Rojas

En el live de Facebook y YouTube con DIEZ, el delantero hondureño del Deportes Tolima, Roger Rojas, se atrevió a contar algunas de las tanta anécdotas que ha vivido en su carrera en el fútbol.

La primera la sacó a relucir en un comentario uno de los aficionados: Israel Marvin. "Recuerdo cuando nos fuimos a la trompadas con el Ro-Ro en la escuela Inmaculada Concepción", escribió.

Rojas se llevó las manos a la cabeza y con una sonrisa de picardía dijo: "Si me acuerdo. Era chanchero ese Marvin, ja, ja. Cuando toca toca, pero no me gusta pelear. Ese compañero que memoria tiene. No me acuerdo si gané o perdí".

El día que Walter "Zurdo" Hernández lo dejó durmiendo afuera

Roger Rojas es uno de los jugadores que surgió de las fuerzas básicas de Olimpia y recueda una anécdota en una pretemporada en Siguatepeque con el equipo mayor.

"Les voy a contar la de Olimpia, que me da mucha risa. En Siguatepeque estábamos haciendo pretemporada y a los jóvenes los mandaban a un lugar que le decíamos el "gallinero". El profesor Juan Carlos Espinoza decidió cambiar y poner a dos jugadores de experiencia en las mejores habitaciones. Todos preguntándonos con quién nos iba a tocar y cuando da la lista me toca con el "Zurdo" Hernández y Wilfredo Barahona': un man serio y el otro que es un payaso.

"Me mandan al cuarto de ellos y el primer tip del Zurdo fue: "Aquí a las 9 de la noche la puerta está cerrada. Si no estás a esa hora no vas a dormir aquí". Yo está bien Zurdo, no se preocupe, todo obediente".

Ese mismo día, después de la cena Rojas se sumó a la rueda de los jóvenes para platicar y sin darse cuenta se le hizo tarde.

"De repente miro el reloj y son las 9:10 pm. Salí corriendo, les dije ya me voy, buenas noches. No les iba a contar por qué salía corriendo, me daba pena. Llego y abro la puerta, pero estaba con llave. Toco suavecito y él mismo Zurdo me responde: "¡no hay nadie!". Solo escuchaba que Wilfredo Barahona se reía".

Preocupado por dónde iba a dormir, Ro-Ro se sentó como a tres metros de la puerta a esperar que Hernández o Barahona abriera, cuando lo vio Juan Carlos Espinoza y supo que algo ocurría.

"El profe Juan Carlos me vio y me dijo: qué hacés aquí, andá a buscar la cama. Yo le dije: "tranquilo profe. No le quería decir nada por no quedar como chismoso. Como me vio que no me movía dijo: ahh, aquí hay un problema, decime con quién estás en el cuarto. Yo le conté con que el Zurdo y Chechi. Ahh ya va a ver este Zurdo cabrón, se fue y tocó la puerta diciendo "Zudo abríle la puerta al cipote. Walter abrió y me dijo vaya andá a dormir. Yo me fui a acostar y arropar, ni me lavé los dientes. El Zurdo me dijo: "mira cipote, primera y última vez que haces esto". Yo miraba a Wilfredo muriéndose de risa, después me vacilaban por eso".

Luego el "Zurdo" Hernández le explicó por qué era así con él. "Me dijo: Yo hago esto para que vos seas disciplinado, en un momento me vas a agradecer". Hoy se lo agradezco mucho, aparte de ser un buen compañero fue un consejero."

No durmió por culpa del Ramadán

En el 2014 Roger el fútbol lo llevó a aventura por Arabia Saudita para jugar con el Al-Ettifaq. Allí también vivió otro momento del que hoy se ríe.

Ocurrió durante los festejo del Ramadán, una fiesta celebrada por los musulmanes con ayuno y oración.

"Estábamos en la casa campo y en la semana del Ramadán. Yo estoy en la habitación con un compañero de Jordania, como a las 3 de la mañana escucho un relajo en su idioma y digo ¿esto qué es?. Abro la puerta y ellos estaban orando, no dormían. Le tuve que decir al entrenador, yo no puedo dormir, mejor cuando juguemos en casa me quedo en mi habitación porque los compañeros no me dejan dormir. Ellos estaban acostumbrados a sus rezos, no podía decirles que se callaran, porque eso es sagrado".

Otra ocurrió durante un asado típico en Arabia. "Ellos comen mucho cordero, nos sentamos en el suelo y en eso llegó la comida. Yo miraba que esos locos tomaban el arroz con las manos comían y no se les caía nada. Me dijeron que intentara y cuando lo hice uff, todo se cayó. Otro compañero mejor me dio una cuchara porque definitivamente no sabía comer".

La anéctoda del "Chaco" Acevedo y el apodo "vetaver".

En plena plática apareció Mariano Acevedo, exjugador del Olimpia, y le recordó el apodo "vetaver". Rojas explicó por qué el "Chaco" le dice así.

"Fue en Siguatepeque. Ese Chaco es chavacán. En una pretemporada Carlitos comenzó a hacernos masajes, nosotros nos quitábamos la camisa, nos subíamos el short y en eso una señora, ya veterana me quedó viendo. Dice él que ella dijo: que cuerpazo de ese cipote y desde allí me puso así. Como andás con las veteranas, Rorito, me decía".

Pero Acevedo explicó en otro mensaje lo que realmente dijo la mujer. "Ella dijo: Yo le hago el masaje, pero sin ropa a ese muchacho".

"Sé serio Chaco", cerró Roger Rojas sonriendo.