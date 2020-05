Bryan Róchez y el Nacional ascienden y regresan a la primera división de Portugal

La Federación de Portugal decidió cancelar la Liga Pro, mejor conocida como la segunda división del fútbol luso, con esta medida, se dan los ascensos de CD Nacional y Farense a la Liga NOS, que estos contaban con 50 y 48 puntos respectivamente.

La decisión fue anunciada oficialmente por la Liga de Clubes, ratificando así la clasificación verificada en LigaPro cuando el campeonato fue interrumpido debido a Covid-19.



Con este anuncio, el delantero hondureño, Bryan Róchez y el Nacional regresan a la primera división de Portugal, donde se mantuvieron líderes de la competencia. El hondureño se unirá a su compatriota Jonathan Rubio quien participa para el Tondela.



Cabe destacar que Bryan tuvo una campaña aceptable con el conjunto portugués, donde logró anotar siete goles y está entre los 12 goleadores de la liga.

Luego de conocerse la noticia, los jugadores y cuerpo técnico del equipo Nacional celebraron con mucha alegría el regreso a la primera división y lo hicieron al ritmo del We Are the Champions.



Tras la decisión del Gobierno, que determinó que la autorización para las competiciones de la Liga NOS y la Copa de Portugal era la única que se reanudaría en la temporada 2019-20, la Dirección de la Liga Portugal, según los términos del párrafo a), n 2, del artículo 48 de los Estatutos de la Liga Portugal, se vio obligado a decidir sobre la suspensión definitiva de la LigaPro, habiendo estabilizado la clasificación final de la competencia de acuerdo con los criterios de mérito deportivo recomendados por la FIFA, la UEFA y la FPF.



Puedes leer el comunicado: https://www.ligaportugal.pt/pt/epocas/20192020/noticias/institucional/direcao-da-liga-portugal-em-reuniao-extraordinaria/



La Dirección de la Liga Portugal también decidió aprobar la creación de un Fondo de Apoyo para clubes de LigaPro, para mitigar los efectos de la parada anticipada determinada, que tendrá un valor total de 1,52 millones de euros.