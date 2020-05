Coronavirus: Alajuelense de Costa Rica anuncia recortes en su plantilla para el próximo torneo

En medio de la crisis del coronavirus, los equipos en el mundo han anunciado que harán ajustes en sus plantillas para poder cumplir sus obligaciones y el Alajuelense de Costa Rica, club donde milita el hondureño, Alex López, anuncia medidas.

El equipo rojinegro hará ajustes en su plantilla y rebajará la misma según ha explicado el director deportivo del club; pues la recesión económica que sufrirá el mundo una vez pase el coronavirus dejará muchos estragos en las economías de los países pobres.

Agustín Lleida, dijo en declaraciones a Radio Columbia que ya tiene presupuestado hacer una rebaja de la plantilla para el siguiente campeonato. “Tendremos que reducir la plantilla en volumen y espero que no en calidad... No me gusta hablar de porcentajes cerrados, pero diría que como un 18% más barata que el torneo pasado”, dijo.

Las pérdidas en Alajuelense se estiman en unos 5 millones de dólares, ante la crisis que se vive actualmente. El campeonato de Clausura 2020 en Costa Rica aún no tiene fecha de reinicio. Se espera que reciba un aval el próximo lunes.