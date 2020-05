Alex López: “Si un jugador en Costa Rica da positivo de Covid-19 el torneo será suspendido”

Alex López, fino mediocampista de la Liga Alajuelense se muestra emocionado por volver a las canchas en un partido oficial tras el parón del coronavirus y revela los rigurosos protocolos de seguridad que tienen que cumplir para que el torneo no sea cancelado.

López comentó que los ticos están emocionados por volver a los estadios, pero ahora serán todos los encuentros a puerta cerrada hasta que se finalice. Explica que les toman la temperatura al entrar a los predios del club. Anhela volver al Olimpia cuando no tenga contrato en el extranjero.

Tipo de protocolos a los que se ha sometido: “Desde un principio, desde hace dos semanas que estamos entrenando se comenzó con el protocolo de que cada quien llegue en su carro al centro de alto rendimiento. Tenemos que pasar por el doctor haciendo las pruebas necesarias de temperatura y otras pruebas porque el Ministerio de Salud fue claro y dijo que si un jugador aparece con Covid-19 el torneo será suspendido. Las medidas que se han tomado en todos los clubes han sido muy buenas, ya a la hora de entrenar lo hacemos con cuatro grupos de siete jugadores más el cuerpo técnico quedando solo 12 personas en cancha. De a poco se fue haciendo más grande, ahora lo hacemos en dos grupos de 15 jugadores y se va manejando de la mejor manera. Ya el lunes se va a poder trabajar completo con todo el plantel haciendo colectivos y contactos físicos”, dijo al programa Extraliga del Grupo América.

Vuelta al fútbol después del parón: “Aquí el aficionado está loco por volver al estadio, muchos aman el fútbol como en Honduras. En Costa Rica no ha golpeado tanto el Covid-19 y tiene el 90% de la economía trabajando normalmente, los ticos andan más tranquilos en la calle y cuidándose de la mejor manera. Eso conversábamos con los compañeros que si en un caso de ganar el campeonato podríamos salir con los aficionados a celebrar y ellos dicen que no irían a celebrar como normalmente lo harían, pero todos los partidos que restan de aquí al 24 de junio serán a puerta cerrada y solo serán televisados”.

El compromiso de los jugadores: “Los jugadores tenemos que ser conscientes porque al final nosotros nos tenemos que acatar las órdenes de una manera diferente. Nosotros no podemos andar en lugares públicos por hacer tal cosa; no, tenemos que tener el menos contacto posible con las otras personas para que no poder contagiar a los compañeros y eso queremos como personas. Con un compañero que esté contagiado, ese se transmite y se dará por cancelado el torneo. Los protocolos son delicados al de una persona normal porque tendremos actividades de contacto y va a quedar a consciencia de cada jugador”.

Se quedó solo él de catracho en Costa Rica: “Me he quedado solo, como dicen en Honduras, como la pulpa, pero aquí estamos representando a Honduras de la mejor manera. Roger Rojas lo decía que desearía regresar al Alajuela pero la vida es de tomar decisiones, pero él la tomó en su momento y esperemos en un futuro si regresan Roger y Garrido que quedaría libre. Es complicado al principio tenía compañeros que tenía en Olimpia y la Selección como Henry Figueroa y ahora quedarse solo, porque habían cuatro catrachos y quedarme solo es complicado, pero tengo que representar a Honduras de la mejor manera”.

Volvería al Olimpia: “Eso siempre estará. El día que no tenga una oportunidad de jugar en el extranjero, tendré abiertas las puertas en el Olimpia y a mí siempre me da placer regresar al equipo que me dio nacer”.

Los conceptos que tiene Alex López de Jorge Luis Pinto, ex entrenador de la Selección de Honduras en la pasada eliminatoria.

Las duras medidas que tendrán: “Ya nos mandaron unas reglas que no se podrá celebrar los goles en grupos, si un jugador está escupiendo en el campo le van a sacar tarjeta amarilla; son varias reglas… En los tiros de esquina no sé cómo se va a manejar eso. Escuché a un compañero decir que en Argentina querían jugar pero los tiros de esquina no se valían; aquí no, lo que sí es que se va a evitar la distancia y si hay contacto será con el codo o con el puño. Otra de las reglas es no tocarle la cara al rival ni compañero dentro de la cancha, pues es otra manera de cómo se transmite el virus. Vamos a ver cómo se desarrollan estos partidos el 20, porque imagínate que uno tiene que escupir porque al estar corriendo la boca se llena de saliva. Si escupís por esta regla y te sacan amarilla, luego disputas la pelota y te sacan la otra, te vas expulsado injustamente”.

Cumplirán reglas para evitar contagios. “Lo que menos quieren aquí es que el campeonato se paralice. Más que todo porque los equipos vienen pagando salarios aunque no se esté jugando y necesitan que los partidos vuelvan a transmitirse para poder recaudar plata de los patrocinadores y poder pagar los equipos”.

Se pudo marchar pero se quedó porque quiere ser campeón: “Tengo que tener esa revancha con el Alajuela de lograr ese título. Tuve oportunidades para salir en este torneo cuando comenzó, para el Alianza Lima de Perú y Tolima de Colombia, pero me quedé para ganar el campeonato, además mi esposa está embarazada y no me quería mover, allá no conocería mucha gente y aquí es muy diferente y esta pandemia la han manejado muy bien”.

Cómo frenar la euforia por un gol: “Si se están haciendo las pruebas y todo se está manejando a diario, de revisar a los compañeros, ya cuando uno va a un partido se debería jugar tranquilo, pero uno nunca sabe cuándo se va a contagiar; si llegara a saber diría que no puede participar. Lo que hay que evitar es el menor contacto físico, pero dentro de la cancha es complicada porque el fútbol es apasionado, porque si hay que empujar al rival, barrerse… si no se hace, entonces para qué comenzar de nuevo el fútbol si no se podrá hacer eso”.

Cero casos de positivos: “De momento no se sabe nada, el momento que salga alguien positivo sea quien sea será cancelada todo; nada de ponerlo en cuarentena, ya nos dijeron que se pararía todo, ya no solo estaría contagiado él, sino que en el terreno de juego puede contagiar más jugadores y allí se va a infectar todo mundo. Esperemos que nadie se vaya a contagiar en este inicio del torneo”.

La rivalidad de Hernán Medford del Cartaginés, rival del miércoles: “Medford hasta hace poco creo que apostó, o hizo algo, que sí perdía invitaba a alguien a almorzar o se ponía la camisa de la Liga y si gana será la otra persona. En el partido anterior de ida empatamos en el Morera Soto”.

Jorge Luis Pinto y las peleas en Honduras: “Creo que al final como no se logró el objetivo que era clasificar al Mundial. Al principio fue complicado porque cuando llegué fue complejo. Él estando en la cancha no anda viendo nombres ni donde juega, nada. Si tiene que regañar regaña. Al inicio fue complicado, pero ya después agarró mucha confianza conmigo. Me preguntaba si me sentía cómodo con tal jugador y con este delantero y yo le decía, profesor pero usted es el técnico, no le diría que sí porque estaría matando a mi compañero. Él tenía sus situaciones, decía que era rojo y la cosa era azul, seguía diciendo que era rojo”.

La personalidad de Pinto con los jugadores: “No era consentido de Pinto, pero era un entrenador que tiene muchas condiciones pero las lleva mucho al límite. Tiene que platicar más con el jugador, entenderlo, saber cuándo tiene que trabajar y cuando no. Esos son detalles que tiene que mejorar, sino hay que pedirle a Dios por los equipos que agarre”.