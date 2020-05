El camino del Choco Lozano y Cádiz para volver a primera en España tras el COVID-19

Choco Lozano es el legionario del que se habla en España. El hondureño ha hecho una buena campaña con el Cádiz hasta que se paró la Liga Smarkbank tras la pandemia del coronavirus; pero los equipos que ya están entrenando, ya tienen fecha para volver a las canchas.

El camino que tendrá el Cádiz, líder general de la tabla no es fácil, pero serán 11 jornadas en las que buscarán el ascenso de forma directa y volver al máximo circuito para darle alegrías a los aficionados en el Ramón de Carranza, la que han estado esperando por años.

Medios españoles como el diario MARCA señalan que: “El domingo 14 de junio inician Primera y Segunda a la espera de poder definirlo más, aunque la idea como es arrancar con el Rayo-Albacete el día 12 a las 19.30 pm (hora de España) y luego el derbi sevillano. Jornada 28 de Primera y 32 de Segunda”, explica el rotativo.

Ver: ASÍ MARCHA LA TABLA DE LA SEGUNDA EN ESPAÑA

El Cádiz tendría que esperar tres días después para poder enfrentar al Rayo Vallecano, su primer rival, pues al tener pendiente 45 minutos contra el Albacete, cambia los planes. Choco Lozano se está poniendo a tono con el conjunto gaditano para volver encendido.

El hondureño Choco Lozano celebrando uno de los goles con el Cádiz en el primer semestre de la Segunda de España. Foto cortesía

Ha marcado seis goles en el curso que lleva la Liga, de los mejores del equipo. Está a préstamo con el Cádiz ya que su ficha pertenece al Girona, equipo que también está participando en la segunda división tras su descenso la pasada temporada.

EL CAMINO A PRIMERA

En las ligas de primer mundo ya tienen fechas establecidas. El Cádiz buscará mantener la ventaja actual para buscar el ascenso de forma directa y evitar los dramáticos playoffs. Así que de lograrlo, estaría terminando la campaña el 19 de julio.

Pero no de lograr el ascenso directo y queda en el tercer lugar de la tabla o más adelante, tendrá que jugar una repesca, la que comenzará el miércoles 22 de julio jugando cada tres días hasta finalizar el 2 de agosto, fecha tope para conocer los dos que se van a primera división.

Leer. EL HOMENAJE DEL REAL MURCIA A "MACHO" FIGUEROA

El Cádiz es puntero con 56 puntos en 31 partidos, uno más que el Real Zaragoza que es segundo. En España, los dos primeros de la tabla ascienden a primera, mientras que del tercer lugar al sexto, juegan los playoffs por una tercera plaza a la máxima competición.

CALENDARIO DEL CÁDIZ

Fecha 32: Cádiz vs Rayo Vallecano

Fecha 33: Numancia vs Cádiz

Fecha 34: Cádiz vs Alcorcón

Fecha 35: Huesca Cádiz

Fecha 36: Cádiz vs Tenerife

Fecha 37: Elche vs Cádiz

Fecha 38: Cádiz vs Real Oviedo

Fecha 39: Extremadura vs Cádiz

Fecha 40: Cádiz vs Fuenlabrada

Fecha 41: Girona vs Cádiz

Fecha 42: Cádiz vs Albacete