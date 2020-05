La historia no contada por Brayan Beckeles: "A Bodden le tocó verme llorando"

El defensor hondureño, Brayan Beckeles reveló una corta anécdota de su pasaje en el inicio de su carrera como futbolista tras su debut en la primera división con el Vida.

"El Vida es historia en mi vida, esos momentos no tienen precios ni se comparan con otros por todo lo vivido y por los compañeros que me tocó. Puedo decir que en la época en que me tocó jugar en el Vida fui afortunado", inició relatando Beckeles a través de un Instagram Live con el analista deportivo y entrenador hondureño, Manfredo Reyes.

Sobre su pasado cocotero agregó que "siempre está en mi mente", pero lamenta que "pudimos ser campeones, pero no lo logramos por -x- motivos. Nos merecíamos estar en una final porque el grupo de nosotros era muy bueno y positivo".

Beckeles fue parte de la camada de futbolistas del Vida que lograron destacar a nivel de selección nacional como Jerry Bengtson o Arnold Peralta. "Casi todos llegaron a la selección o tuvimos un paso productivo".

Sin embargo, el camino hasta el primer equipo no fueron signos fáciles para el mundialista con Honduras en Brasil 2014.

"Recuerdo cuando me venía caminando de la sede con Boni (RIP), Obed Enamorado, Frijol y otros compañeros. Cuando Victoria estaba con Leyde y el presidente regalaba jugos para entrar al estadio, yo iba, agarraba hasta 5 o 6 jugos, me los llevaba a mi casa y me servían para el colegio", expresó el jugador de 34 años con signos de nostalgia.

NUEVA AVENTURA

Después de su paso con los rojos, Beckeles fue fichado por el Olimpia, por lo que tuvo que cambiar de ciudad y costumbres diarias de una ciudad costeña a la capital, Tegucigalpa, algo que le marcó su carrera.

"Cuando salí del Vida fue el momento clave en mi carrera porque me encontré con cosas nuevas, como cosas en las que no estaba acostumbrado. Cuando llegué a Tegucigalpa a veces no tenía algo para comer, pero en La Ceiba mis hermanas me cocinaban todo. Al final Dios siempre ha puesto cosas buenas, Juan Carlos García me ayudó mucho, siempre iba por mí para ir a los entrenamientos", dijo.

Brayan Beckeles durante su pasaje en el Vida

Además relató lo vivido junto al guardameta Alston Bodden. "Le tocó vivir una experiencia dura conmigo, a él le tocó verme muchas noches llorando porque quería regresarme a La Ceiba. Él fue importante en mi carrera, él me hizo darme cuenta que tenía que salir adelante. Yo viajaba en avión y el mismo día me regresaba a Tegus, extrañaba mucho La Ceiba".

Finalmente, el actual jugador del Nasville de la MLS reiteró en sus deseos de retirarse en el Vida, además de ser directivo del club en el futuro.

"Una de mis metas es ver campeón al Vida, primero como jugador. El Vida es un diamante en bruto. Este equipo puede ser una institución sólida a nivel de ciudad. Sé que muchas personas han perdido mucho dinero en el Vida, pero si nos organizamos bien sería mejor", cerró.