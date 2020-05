Hondureños que destacan en el fútbol de Taiwán: "He probado ranas y carne de perro"

Follow @GustavoRocaGOL

Las vueltas de la vida... dos jugadores hondureños y oriundos de la capital Tegucigalpa compartiendo vestuario en un club del fútbol de Asia. En Honduras no se conocían pero en Taiwán son camarada. Hablamos de Elías Argueta, es un mediocampista hondureño de 29 años que sobresale en el fútbol de Taiwán.

El formado en las inferiores del Olimpia ha trasladado su vida a Asia, donde lo han acogido de buena forma. Lleva seis años jugando en la Primera División de aquel país, por lo que es uno de los jugadores más reconocidos ahí.

Y acompañándolo en esta aventura por Taiwán está Luis Fernando Galo, un defensor, también catracho, de 27 años que juega su primera temporada con el Taipei Tatung, club donde participan los dos compatriotas.

Diario Diez se contactó con estos legionarios hondureños para que contaran sus vivencias en esta nación asiática, la cual parece estar ya muy arraigada a ellos, pues disfrutan de su comida, ya hablan el idioma natal del país y Luis se terminó casando con una taiwanesa.

Y mientras en Honduras el reloj ya pegaba las 8:00 de la noche del día miércoles, en Taiwán ya era jueves y comenzaba el día. Eran las 10:00 am y los futbolistas se aprestaban a alistarse para ir a entrenar.

LA ENTREVISTA CON 14 HORAS DE DIFERENCIA

El primero en tomar la palabra fue Elías Argueta, quien describió cómo está el tema del COVID-19 en este país asiático. "Taiwán tuvo sus momentos altos cuando la gente que vive fuera de Taiwán estaba regresando al país, habían taiwaneses en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, cuando regresaban hubo bastantes, pero casos locales son muy pocos y ya tiene un mes que solo ha habido uno o dos casos. Se ha tenido bien controlada la situación; son como 440 casos, por ahí anda y solo siete muertes. Están bloqueadas las entradas a Taiwán".



Luego Luis Galo entra en la plática y comentó sobre las recomendaciones que el Taipei Tatung, club donde juegan, les giró. "Al principio cuando los jugadores tenían enfermedades se les recomendaba que se quedaran en casa, haciendo cuarentena para prevención, usábamos mascarillas, en las reuniones nos decían que hiciéramos espacios grandes para no estar pegados, pero por lo demás no hubo muchas cosas, la liga antes de los partidos puso medidas, para entrar al estadio teníamos que firmar un papel, lavarnos las manos, usar gel antibacterial y nos medían la temperatura; el papel lo firmábamos para tener un orden de quiénes estaban en el partido, ya que si se daba un caso de coronavirus, se sabía quiénes eran las personas que debían entrar en cuarentena".

"No hubo jugadores ni dirigentes contagiados de la Liga de Taiwán. Cuando comenzó todo, a un compañero le dio gripe pero una gripe normal, y todos estaban preocupados, lo pusieron a entrenar separado, sí nos causó temor pero no tenía nada", irrumpe Elías.

SU LLEGADA A TAIWÁN Y LA COMIDA

De Elías Argueta se conocía que había estado en las reservas del Olimpia pero esta vez contó cómo fue su llegada al continente asiático. "Cuando estaba en las reservas del Olimpia como a los 18 años, estaba en Liga Mayor y estaba en si iba a subir a segunda división o no, en ese momento, mi hermano se había venido a estudiar a Taiwán porque se ganó una beca y mis papás me dijeron que me viniera a estar con mi hermano para ver si podía jugar fútbol en Asia, primero estudié el idioma y vine buscando la oportunidad de jugar fútbol, fui a hacer pruebas a un equipo de China pero entendí que ahí les gusta futbolista famoso que está por retirarse, no les gusta el futbolista joven, yo venía de las reservas del Olimpia, nadie sabía quién era yo, no les parecí y después me regresé a Taiwán. Comencé a entrenar con la universidad donde estudiaba mi hermano y el entrenador me dijo 'yo hago todo lo posible para que vos te quedes a estudiar aquí, te ayudo con una beca o hago lo que sea pero yo quiero que jugués con nosotros' y ahí fui poco poco y ya después de la universidad pasé a la primera división de Taiwán".

El turno ahora era de Luis Fernando Galo, recio defensor que se ha ganado la titularidad en el club que actualmente es tricampeón de aquella liga. "Jugué en la quinta división de Japón, estaba sacando mi carrera y quería seguir jugando, tengo una novia taiwanesa y me decía que en Taiwán había una liga nueva que es esta donde juego, entonces me interesó, mandé mensajes, contacté equipos y me dijeron que sí, que estaban interesados y así fue como llegué; no tuve oportunidad de jugar en Honduras porque me fui joven a Estados Unidos y allá estuve jugando también".



Consultados sobre cómo le hacen con el idioma, algo que es complicado, respondió Elías: "Nosotros hablamos el idioma, podemos decir que mantenemos la conversación con ellos en chino; es complicado aprenderlo, lo más difícil es leerlo, es casi imposible. En sí lo difícil es que usted se tiene que memorizar el caracter". Luego agrega Luis: "no es como nuestro idioma que es fonético".

El tema de la comida era algo pendiente. Y es que Asia es otro mundo prácticamente. Cambia todo. El idioma, lógicamente, la manera de vivir y el tema de la alimentación se podría decir que es bien extremo. ¿Comen murciélagos, serpientes y todo eso ustedes?, se les consultó de forma jocosa. "Ja, ja, ja... ¡no!, eso es en China", responde Elías.

"La verdad que depende de cada quien, yo cocino en la casa con mi novia, pero cocinamos otro tipo de comida, si uno quiere comer en la calle tiene que acostumbrarse a la comida taiwanesa; aquí los frijoles los agarran de postre, son dulces, los ponen en helados, me pareció raro eso", expresa el defensor Luis Galo.



Tras eso Elías Argueta confesó que ha comido ranas y carne de perro. "Antes que me casara, comía más afuera, comida local, me encanta la comida taiwanesa, bueno en general, me fascina la comida asiática, nunca tuve problema, ahora cocino más en casa. Lo más raro que he comido... he salido con amigos y me dan, he comido carne de avestruz, rana... eso es común aquí, es bien rica la rana la verdad, sabe a pollo, literal, lo más raro que me han dado en China fue carne de perro, quizá es lo más raro que siento he comido en Asia".

Finalmente tomó la palabra Elías Argueta y para cerrar la conversación habló sobre el crecimiento que ha tenido la primera división de Taiwán, tomando en consideración que él llego hace seis años y ha vivido en carne propia la evolución que ha habido en el balompié taiwanés.

"El primer año que jugué, en comparación ahora, está muchísimo mejor el nivel ahora mismo, no habían extranjeros, yo fui de los primeros que jugaron en la liga taiwanesa, el nivel es mucho mejor, todavía no está al nivel de Honduras pero los jugadores son técnicos y rápidos. Tácticamente y en cuestión de entrenamiento todavía no se ha

desarrollado como Honduras, como son muy pacíficos y tímidos, pero no les gusta el fútbol de contacto, eso les afecta mucho al momento de competir afuera, porque se juega con fuerza y contacto, entonces no están acostumbrado. En sí, en cuestión de potencial estamos similar (a Honduras) pero les falta desarrollar la potencia física, no está tan lejos pero en este momento si viene el mejor equipo de Honduras nos vienen a ganar, fijo".