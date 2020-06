Alberth Elis afirma que no tiene pláticas con Fenerbahçe: “Lo que se rumora no es cierto”

Alberth Elis se ha referido al tema de su posible vinculación con el Fenerbahçe de Turquía, equipo que en efecto ha mostrado interés por él, pero de momento no se han dado negociaciones y esto lo confirmó el mismo jugador.

Portales turcos habían detallado que la institución de Estambul le está preparando un contrato de tres años y a la espera de quedar libre pues así será más fácil la negociación. Elis ha mencionado que no hay acercamientos con Fenerbahçe y reconfirma que se irá a Europa en enero.

“Hasta ahora con Fenerbahçe después del acercamiento que tuvieron el año pasado no ha vuelto a haber comunicación así que lo que se rumora no es cierto la verdad. Mi contrato vence en diciembre y ya después de eso ya soy yo el que tomo la decisión de a dónde quiero ir, espereamos que llegue una buena oportunidad para poder tomarla”. dijo en la Mesa Redonda de Cinco Deportivo.

El seleccionado nacional considera que ya tiene la suficiente madurez para dar el salto al Viejo Continente y por eso su determinación es cumplir el contrato con Dynamo y tener nuevo equipo.

“Ya voy por cinco años jugando en el extranjero, creo que me he preparado y estoy listo para dar el salto. Espero que ahora en enero se dé la oportunidad. Gracias a Dios y gracias al trabajo que he hecho acá, Houston me ha ofrecido renovarme y cualquiera lo pensaría porque es muy bueno el contrato. Uno quiere mejorar y mi sueño es ir a Europa, esa es la decisión que creo que voy a tomar”.

Alberth Elis hace énfasis en que varios clubes de Europa tocaron las puertas del Houston Dynamo en busca de contratarlo, pero los naranjas declinaron tranferirlo pues no les parecía lo que ofrecían por el catracho.

“Varias ofertas han llegado al equipo, exactamente llegaron dos ofertas y ellos la recharazon, a mí me tocó seguir y con ese contrato que tengo yo debo respetarlo. Espero a fin de año poder dar el salto”.

Alberth Elis tiene actualmente 24 años y es parte del Houston Dynamo desde el 2017 cuando el Monterrey lo transfirió por 4.5 millones de dólares.