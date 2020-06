Roger Rojas relata cómo dio con el pequeño Dereck, el niño que hace mandados en bicicleta

Después de tener un gesto humano y conmovedor, el delantero hondureño Roger Rojas relató en una entrevista para el DIEZ (a través de las plataformas de Youtube y Facebook) cómo dio con el paradero del pequeño Dereck Ramos, un niño que se hizo viral en las redes sociales por una fotografía ofreciendo servicio a domicilio haciendo uso de su bicicleta.

"Soy una persona que no me gusta andar publicando, lo que hago con mi derecha que no lo sepa mi izquierda, soy reservado. Se dio la noticia y no voy a ser egoísta de no contarla", dijo Roger Rojas.

Dereck es oriundo de la comunidad de Níspero, Santa Bárbara y es procedente de una familia de escasos recursos. Su familia relató que desde siempre ha sido servicial y que ha aprovechado durante la pandemia para hacer mandados en su bicicleta al costo de un lempira.

Esta historia conmovió al ariete hondureño, quien dio con él a través de Twitter desde Colombia, país en donde reside actualmente por su contrato con el Deportes Tolima.



AQUI TEXTODEPIEDEFOTO

"Resulta que en Twitter vi una foto de Dereck, en su bicicleta vieja, con su letrero y todo. Me acordé de que yo tengo un hijo de cuatro años, cuando lo vi a él (Dereck) dije tiene unos cinco, seis, tal vez siete años, luego de ver la imagen, le escribí al periodista Jorge Rivera, lo comencé a seguir y le escribí en privado", inició relatando.

Una vez que obtuvo el contacto Roger detalló que "después de todo hablé con la mamá, con el niño y me dijo 'lo podemos llamar por vídeo', claro, le digo yo, porque la había llamado directo, al principio ella tenía dudas, porque quien te llama para ver cómo estás y que te van a ayudar, seguramente pensó que estaba bromeando, después yo le dije 'mire señora la llamo de tal lugar no tenga miedo, si quiere escríbame por Whatsapp'".

Te puede interesar: Marcas de ropa utilizadas por los futbolistas hondureños

Una llamada que cautivó: "Imagínate la humildad de ella que me dijo, 'iré a comprar una recarga para ponérsela al celular', entonces, hablé con la señora, le presenté a mi hijo, a mi esposa y le dijo a mi pequeño, 'mira a ese niño, tiene cinco años y mira cómo trabaja', o sea, estas cosas las hago para que mi hijo las vea y aprenda, porque hoy por hoy Dios me dio la bendición de tener un trabajo".

Sucedido varios minutos durante la charla, Roger Rojas le consultó al pequeño sobre qué necesitaba, y este le sorprendió al pedirle una cama nueva puesto que en la que tenía dormían tres, pero que una de ellas “solía hacerse pipí”.

"Cuando hablé con Dereck se comportó super educado, estaba muy feliz, me dijo que le presentara a mi hijo, bueno, hasta casi lloro cuando hablé con él, gracias a Dios me da el trabajo y puedo ayudar de esta forma. Cuando el niño me pidió lo que me pidió, -le dije está bien-, gracias a Dios se pudo y no sé cómo se dieron cuenta porque soy muy penoso, darme flores o vanagloriarme y así se dio todo", siguió comentando.

Finalmente, el actual delantero de Deportes Tolima de Colombia enfatizó en que "ojalá que otras personas puedan ayudarle a esa familia que es muy humilde y sobre todo porque ella tiene cinco hijos, vive con cuatro y la niña mayor en San Pedro Sula, hicimos todo el esfuerzo, yo la felicite y le dije que la admiraba mucho".