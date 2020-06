Siete años después: Andy Najar se despide del Anderlecht tras fichar por Los Ángeles FC de la MLS

Andy Najar hizo oficial su salida del Anderlecht al despedirse de su afición en las redes sociales con un mensaje emotivo tras varias temporadas defendiendo los colores de los morados y blancos.

El futbolista versátil catracho, colgó en su cuenta de Instagram un videoclip despidiéndose del exequipo.

"Hola mi gente de purple and white, le saluda Andy Najar. Me he tomado el tiempo para poder realizar este video y dejarles saber que mi etapa en el club llegó; y darles las gracias por todo el amor, por todo el cariño y apoyo brindado hacia mi persona", comenzó diciendo.

Y agregó: "Espero que en algún futuro nos volvamos a ver nuevamente. Poder escuchar esa gran afición como lo son todos ustedes. Siempre van a estar en mi corazón, los voy a extrañar mucho. Espero que sigan gozando de muchos títulos con el Anderlecht. Éxitos, que se encuentren todos muy bien de salud. Chao".

Najar estuvo durante siete años en el equipo de la Jupiler Pro League de Bélgica. Durante ese tiempo ganó cinco títulos, entre ellos tres Supercopa de Bélgica y dos campeonatos locales de la liga.

Imagen del video que compartió Andy Najar en sus redes sociales

A nivel de selección nacional participó en el Mundial de Brasil 2014 y fue parte de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En los últimos dos años pasó siendo castigado por las lesiones. Ahora en forma y fichado por Los Ángeles de la MLS, espera recuperar su forma como lo hizo en el DC United, equipo en donde se dio a conocer.