Choco Lozano quiere aprovechar cada minuto en Cádiz: “Físicamente no estoy en el mejor momento”

El hondureño Antony “Choco” Lozano se ha vuelto a encontrar con el gol en España. Hoy marcó en el empate del Cádiz 1-1 frente al Alcorcón y se llena de confianza de cara al cierre de la temporada donde el objetivo del equipo gaditano es volver a primera división.

Lozano llegó a la conferencia de prensa virtual para contestar las preguntas y explicó que no está físicamente al 100%, pues el parón por el coronavirus de tres meses, le ha pasado factura, pero poco a poco se va sintiendo cómodo con los minutos que le da el técnico cadista.

"Estoy contento con el gol, pero lo ideal era que ganáramos en casa, pero teníamos por delante un equipo muy complicado, el mejor visitante de la categoría y hoy quedó demostrado que son un buen equipo", inició diciendo Choco Lozano en conferencia de prensa tras marcar el gol.

Luego siguió: "Es verdad que físicamente no estoy en el mejor momento, pero de a poco los minutos que voy sumando son buenos y siempre trato, de los que me toquen jugar, hacerlo bien y al final es importante rescatar el trabajo que están haciendo Nano y Alvarito. Me tocó entrar en la segunda parte aportar lo que podía en la segunda la línea; ahora nos toca pensar en el siguiente partido que es muy complicado".

El siguiente juego del que habla Lozano es contra el Huesca, uno de los buenos equipos del torneo que también pelea ascenso. "Esto es muy largo, obviamente es un juego complicado pero no hay que volvernos locos, hay que ir a jugar un partido con cabeza porque sabemos que si lo ganamos es un gran golpe de autoridad, pero vamos a tener a un rival de los mejores de la categoría a nivel de juego, pero el partido hay que disputarlo y dentro del campo veremos qué pasa y espero podamos sacar un resultado que nos acerque al objetivo que buscamos", sintetizó Lozano.

El Cádiz marcha en la primera posición del torneo con 61 unidades, tres más que su cercano perseguidor que es el Real Zaragoza. De ahora en adelante son finales las que le quedan si quieren ascender de forma directa. Pues los primeros dos lugares de la tabla suben a primera, luego, del tercero a sexto pelean un repechaje de playoffs por un solo cupo.