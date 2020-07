El Cádiz puede caer al tercer lugar en la segunda de España y dejar los puestos de ascenso directo

El Cádiz se ha complicado en sus aspiraciones de mantenerse en los puestos de clasificación directa para ascender a primera división tras los malos partidos en las últimas jornadas donde no gana desde hace cinco fechas; suma tres empates y una derrota.

Actualmente está en el primer lugar con dos puntos de diferencia del Real Zaragoza (segundo) y a tres del Almería (tercero), una apretada estirada final cuando apenas faltan cinco jornadas para cerrar las vueltas regulares. La diferencia es que el Zaragoza tiene un partido menos.

Este viernes el Real Zaragoza visita al Girona. Si este equipo suma de tres, se sube al primer lugar y ya depende de sí mismo para ascender de forma directa; mientras que el Cádiz llega presionado el sábado que enfrenta al Real Oviedo donde posiblemente no tenga a Choco Lozano que se ha resentido de un problema físico.

¿Qué pasa si pierde Cádiz y triunfa el Almería el sábado contra Tenerife? El sueño de clasificar directo se derrumbaría, pues Almería mantiene mejor diferencia de goles que los gaditanos. Por ahora las cosas se han puesto encendidas en la Liga Smart Bank donde ascienden los primeros dos lugares, luego del tercero al sexto puesto, juegan un playoffs para el tercer boleto.

La mala noticia que ha tenido el Cádiz en los últimos días es que su plantel ha sido una enfermería. Tiene confirmadas cuatro bajas entre lesionados y suspendidos y tres en duda, entre ellos el Choco Lozano que salió tocado del juego del sábado anterior frente al Tenerife.

PARTIDOS RESTANTES DEL CÁDIZ

04-07-20 Cádiz vs Real Oviedo

07-07-20 Extramadura vs Cádiz

14-07-20 Girona vs Cádiz

18-07-20 Cádiz vs Albacete