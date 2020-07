Antony Lozano rompe el cerrojo con un golazo el Cádiz vs Real Oviedo

El Cádiz CF donde milita el hondureño Antony Lozano, afronta estas próximas semanas una recta final de campeonato de mucho suspenso a falta de cinco duelos para el cierre de la temporada en la Liga SmartBank.

Uno de esos duelos se están disputando hoy en el Estadio Ramón de Carranza con "Choco" Lozano siendo protagonista en el once inicial. El exOlimpia se recuperó de su recaída en el último encuentro (vs Tenerife) y vuelve a la plantilla tras perderse la convocatoria ante Elche.

El primer tanto del encuentro tuvo que esperar hasta el minuto 44 con la aparición de Antony Lozano para rematar a portería después de una asistencia clave que no desaprovechó frente a la portería.

Los amarillos urgen de una victoria luego de cuatro jornadas sin conseguir un triunfo. Actualmente son líderes con 63 unidades.

Del otro lado de la cancha, se estarán enfrentando a un equipo que marcha en la casilla 17 con 44 unidades luchando por salvarse del del descenso. Su último partido se traducjo en victoria como visitante ante Mirandés en el Tartiere.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

CÁDIZ

REAL OVIEDO

JUEGOS RESTANTES DE CÁDIZ

Jornada 39: Extremadura vs Cádiz CF, martes 7 de julio

Jornada 40: Cádiz CF vs Fuenlabrada, sábado 11 de julio

Jornada 41: Girona vs Cádiz CF, viernes 17 de julio

Jornada 42: Cádiz CF vs Albacete, lunes 20 de julio