Bryan Róchez contó la anécdota con Cristiano Ronaldo cuando llegó a entrenar con Nacional

Desde la isla de Madeira en Portugal, el delantero hondureño Bryan Róchez acaba de renovar con Nacional y contó la anécdota con Cristiano Ronaldo cuando este llegó a entrenar con el equipo durante la pandemia del coronavirus.

Debido al Covid-19 en Europa, Cristiano quedó varado en su natal isla y para mantener la forma física, visitó el equipo donde se formó como futbolista.

"El primer día que fue a entrenar (risas), fue una anécdota muy linda. Venía comenzando la pandemia, nosotros entrenábamos 30 minutos en grupos de tres jugadores. Teníamos que pesarnos, medirnos la temperatura y al llegar al departamento médico allí estaba él (Cristiano). Yo como soy una persona alegre, llego saludando a todo mundo y cuando lo veo a él me quedo parado como helado", dijo en entrevista a Cinco Deportivo.

Y agregó: "Saludo bom dia (buenos día), me quedó viendo, me saludó con una sonrisa. No supe qué más hacer, me fui a cambiar. Es un profesional, siempre iba a entrenar. A veces a doble horario. Tiene un físico impresionante, no es lo mismo verlo en televisión que en persona y fue muy bonita experiencia. Una buena persona por lo poco que pude verlo y conocerlo".

Cristiano, con 35 años, se puso a todo en el estadio del Nacional y está brillando con la Juventus.

A Róchez le preguntaron si en su último año de contrato se diera la llegada de CR7 al club qué haría y no lo pensó dos veces.

"Trato de ver si (el contrato) lo alargo seis meses o un año más, ja, ja, ja. Sería un sueño, jugó en el equipo que yo siembre he admirado de niño (Real Madrid), tuvo grandes tardes allí. Siempre lo he admirado por gran profesional y futbolista. Pediría un año más de contrato para jugar con él y tener esa experiencia", cerró.