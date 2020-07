El trotamundos: ¿Quién es el hermano futbolista del Choco Lozano y qué ha pasado con él?

Al menos 17 años han pasado desde su debut como futbolista profesional y la carrera de Luis Ramos sigue en pie convirtiéndose en una verdadera enciclopedia futbolera que ha realizado la mayor parte de su carrera en Europa.

Ramos es uno de los hermanos del delantero del Cádiz, Antony “Choco” Lozano, mismo que sigue su ejemplo para mantenerse en altas competencias en el viejo continente, ahora cerca de regresar a la primera división de España.

El “Arcángel” de las ligas europeas inició su carrera en Marathón en el 2003 y después de su participación con el Campeonato Mundial Sub-20 con Honduras en el 2005 (Holanda), se marchó al extranjero para iniciar su nueva aventura.

Su primer equipo fue el MSK Zilina, allí estuvo una temporada hasta que fue fichado por Nyíregyháza Spartacus de Hungría, es aquí donde precisamente se ha mantenido. Con el Debreceni VSC denotó su mejor versión disputando encuentros claves de la UEFA Champions League.

En total ha jugado en ocho equipos europeos, pero actualmente milita en el Deac, mismo en donde logró conseguir su ascenso. Su equipo era líder, así que con la suspensión del torneo por la pandemia, logró ser ascendido a la segunda división.

Hoy a sus 35 años no tiene espacio para el retiro, pues siente que puede dar más tomando como ejemplo su constancia, además le apunta a convertirse en director técnico.

“La persistencia, tratar de vivir una vida deportiva y estar enfocado en el fútbol, algo que quería ser desde niño. Se me dio el chance de venir a Europa, esta es mi pasión. He tenido la oportunidad de jugar en muchos países, pero las ganas de seguir ha sido clave”, soltó en entrevista a DIEZ desde Hungría.

Lo cierto es que Ramos es uno de los pocos jugadores hondureños que se ha mantenido por más de 10 años en el fútbol europeo, algo que explica de la siguiente forma.

“Yo me adapto a las culturas e idiomas, por eso se me hace más fácil. Es una lástima, muchos han venido a Portugal (Rubilio Castillo), otros a España o en ligas no muy competitivas para el nivel hondureño. Pero es parte de ello, a unos no les va bien, se necesita un poco de suerte porque el talento lo tenemos”.

SOBRE ANTONY LOZANO

Luis Ramos sigue de cerca el rendimiento de su hermano menor, Antony Lozano, quien actualmente lleva nueve anotaciones y está cerca de lograr el ascenso a primera división con el Cádiz.

En palabras de Ramos “Antony es un jugador que siempre está cayado. El hace ruido en la cancha. Las bendiciones vienen. En las últimas semanas después de la pandemia paso comunicándome con él siempre y no la ha pasado muy bien por las lesiones”.

Luis Ramos recibe su medalla tras el ascenso de su equipo a la segunda división de Hungría

Y agregó: Físicamente no se está tan bien, tuvo que dejar unos partidos para volver a jugar y todavía con dolor. Es una alegría para toda la familia y Honduras. Estamos contentos por él, lastimosamente en Honduras solo cuando hace cosas buenas suena. Él no anda en polémicas, tiene compensación con su trabajo. Antony no es un jugador de tirar la toalla, le preguntan si puede jugar porque sabe que lo necesitan”.

OTRAS FRASES DE LUIS RAMOS

Selección nacional de Honduras: “No puedo juzgar a los jugadores que estuvieron allí, pero faltó que creyeran en mí. Por ahí estaba Reinaldo Rueda que siempre me llamaba, pero nunca me dio la oportunidad.

¿No era tu momento?: “Estuve en mi mejor momento, pero en mal momento porque estaba Wilson Palacios, Amado Guevara, por eso se me hacía más difícil, pero no me quejo. No necesité de la selección para tener opciones y jugar acá en Europa”.