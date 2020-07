Choco Lozano y la profecía: "Cuando Dios habla, digan lo que digan, se cumple su palabra"

Follow @GustavoRocaGOL

El futbolista hondureño Antony Lozano ha vuelto a sonreír y a ver la gracia de Dios en él. El jugador centroamericano está en boca de todos, pues con sus goles ayudó al Cádiz a ascender a La Liga de España.

Los 10 goles que ha marcado el jugador catracho en la temporada, pero sobre todo los últimos cuatro, han sido claves en el ascenso de la institución gaditano a la máxima categoría del balompié español y por eso su nombre está retumbando por todos lados.

Pero hay algo que el Choco Lozano no olvida y fueron las palabras que el pastor Alejandro Espinoza le profetizó en una ocasión, justamente en 2017, donde le adelantó todas las bendiciones que Dios tenía para su vida.

"Hay un jugador que nunca trascendió porque fue lesionado (David Suazo) y no terminó la labor, pero dice Dios: harás el doble, tu nombre será reconocido más de lo que es ahora", decía el pastor Alejandro Espinoza mientras profetizaba con Antony Lozano enfrente.





"Hay un legado de un jugador que no se terminó, y a causa del llamado hijo mío, ese legado y ese manto, tú lo heredaste; harás el doble, ninguna lesión te va a detener, tu nombre será reconocido más de lo que es ahora, no importa la edad que tengas, prepárate porque dice Dios, yo te voy a trascender, y usted será testigo porque la noticia no será nacional, sino internacional, todos los dones que Dios te ha dado, toda las habilidades que Dios te ha dado, hoy se trascienden para tu vida, para tu casa y para tu familia, prepárate", era la profecía sobre el nuevo héroe del Cádiz de España.

Choco Lozano no olvida ese día y horas después de conseguir su ascenso con el club cadista, compartió el video que quedó grabado en sus redes sociales, acompañado de un texto. "Cuando Dios habla, digan lo que digan, se cumple su palabra".

El delantero de 27 años, además, reveló que seguirá tres años más con la institución cadista, por lo que su presencia en La Liga de España es un hecho. Regresará, ya que la temporada pasada estuvo con el Girona FC.