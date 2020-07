Carlos Mejía y su fichaje por Pumas: "Voy a México para representar a Dios, mi familia y a Honduras"

A partir de la próxima temporada, al joven futbolista hondureño Carlos Mejía ya no se le verá más en la Liga Nacional tras la confirmación de su fichaje por los Pumas de la Universidad de México.

En entrevista a DIEZ, Carlos Mejía denotó su entusiasmo, además prometió dar todo de sí para poner en nombre de Honduras en alto en su primera experiencia en el fútbol extranjero a sus 20 años.

"Seré el Carlos Mejía de siempre, el que aporta, que corre y que lucha por todas. Confíen en mí que si voy a México es para representar a Dios, mi familia y a Honduras, voy a tratar de hacer las cosas de la mejor manera", dijo Carlos Mejía con signos de alegría.

Carlos Mejía durante uno de sus entrenamientos con la selección de Honduras

El volante que se dio a conocer en el Vida y más tarde en Real España, reveló que ya estaba enterado de cierto acercamiento de Pumas, sin embargo, para él fue una sorpresa enterarse en este portal de su fichaje.

"Yo estaba trabajando con mi madre en la casa, cuando venía de camino una señora me felicitó, pero no sabía el porqué, observé el celular y miré que había salido en DIEZ y claro, es sorprendente porque me salió una oportunidad", comentó.

OFERTA CAÍDA

"Zapatilla" manifestó que antes de la llegada de Pumas, estuvo cerca de cerrar un acuerdo con el Atlanta United 2 de la United Soccer League (USL) de los Estados Unidos, negociaciones que se vinieron a abajo con la emergencia sanitaria mundial por Covid-19.

"Me había venido otra de Atlanta United, ya habíamos firmado, pero por cosas de Covid-19 no seguimos negociando, pero gracias Dios me vino esta oportunidad. En Atlanta iba al segundo equipo con posibilidades de mostrarme a la primera plantilla, pero eso del coronavirus fue un solo relajo", señaló.

Ante ello se sinceró en que "pensaba que ya no tenía futuro, pero mi madre que ha estado en las peores y mejores cosas me hacía sentir con esa fe que algún día me saldría la oportunidad, me dice que la tengo que aprovechar al máximo".

Y agregó: "Dios es justo, voy a aprovechar esta oportunidad. Antes se me habían venido, pero quizá Dios no quiso que me fuera, ahora me está dando esta oportunidad y sé que haré las cosas de la mejor manera. Tengo fe en mí con las oraciones y bendiciones. Hay personas que siempre han estado conmigo, como Roberto Dip, Carlos Castillo, mi madre, Osman Vélez, toda esta victoria es para ellos".

Ver: Quién es Carlos Mejía, la promesa hondureña que fue a prueba en el Manchester City

El interior por izquierda estaría viajando a México en las próximas semanas para incorporase al segundo equipo de Pumas de la Universidad. Si llega a tener buen suceso podría tener opción de ser ascendido a la primera plantilla.

Sobre su condición física fue claro en que "estoy corriendo, pero claro que no es lo mismo, pero me estoy manteniendo".

Finalmente, cerró mencionando que "estoy muy ansioso, ya quiero jugar porque ya tiempo no lo hago. Ahora solo se está esperando el vuelo. Con cualquiera de la dos me siento bien, es un beneficio para mí y mi familia. Esta oportunidad ya días la venía esperando y tengo que aprovecharla".

Carlos "Zapatilla" Mejía ha militado en el Vida y Real España en la Liga Nacional de Honduras. Apenas registra un gol. A nivel de selección nacional presume de dos mundiales juveniles con la Sub-17 y Sub-20.

Jugadas y goles de Carlos Mejía