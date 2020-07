Choco Lozano buscará romper su propio récord hoy en el cierre de la temporada con el Cádiz en España

Este lunes se cierra la temporada de la Segunda División de España. Será una tarde (noche) fantástica para el Cádiz y Choco Lozano. El equipo del hondureño logró el objetivo, ascender a la máxima categoría y este será un compromiso frente al Albacete para buscar récord.

Choco Lozano tiene en frente una linda oportunidad para firmar su mejor temporada en el fútbol español. Pues lleva 10 anotaciones con los gaditanos, marca que consiguió con el Tenerife siempre en la misma categoría, por lo que está a un gol de hacer historia.

¿Saldrá de titular? El entrenador Álvaro Cervera manifestó que le dará oportunidad a muchos futbolistas que han tenido pocos minutos, además tratará de tener un buen cierre ya que ha sido un año complicado por lo del coronavirus, pero fantástico en términos deportivos para ellos.

"Es un título que apareció en nuestras cabezas hace cuatro o cinco días. A mí más que eso lo que no me gustaría es con una tercera derrota, no sé cuantas veces nos ha pasado eso de perder tres partidos seguidos. Yo soy deportista, mi profesión es esta y no me gusta perder", comentó el técnico del cuadro andaluz.

Lozano llegó a préstamo en agosto proveniente del Girona que descendió, pero al volver a subir con el cuadro cadista, su ficha ha sido adquirida en su totalidad por los amarillos que pagarán la cláusula de 2.5 millones de euros como decía el contrato firmado.

"Hay jugadores que han llegado muy justos al final, que podía forzarles, pero no es mi intención porque no se merecen que les obliguemos a jugar con opciones de romperse. También ha habido jugadores que no han jugado lo suficiente y se merecen jugar", sentencia el entrenador del Cádiz previo al duelo de hoy a la 1.00 pm, hora catracha.

Lozano está en la convocatoria, seguramente tendrá minutos, pues físicamente no ha estado muy bien ya que se ha adolecido, pero descansó en el partido de la jornada pasada frente al Girona al no participar debido a la cláusula del miedo. Hoy Choco Lozano puede hacer historia.