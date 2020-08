Douglas Martínez revela lo que aprendió de Carlos Pavón y por qué rechazó al Motagua cuando lo buscó

El delantero hondureño Douglas Martínez, una de las nuevas promesas, revela sus sueños en la MLS. Este año se ha ganado la confianza del entrenador del Real Salt Lake. “Cuando inició la pretemporada el equipo pensaba en mandarme otra vez al segundo equipo, pero lo hice bien para quedarme. Yo firmé contrato para jugar en primera y segundo equipo, lo firmé porque uno no sabe, pero uno siempre se mantiene trabajando”, inició contando el jugador catracho.

Douglas es parte de la Selección de Honduras y además de futbolista, ya habla inglés, portugués y está estudiando francés, pues se ha enterado que para triunfar en el fútbol, es importante saber idiomas. El jugador que tiene contrato con Real Salt Lake hasta 2022, probablemente le hagan renovación de contrato. Habla de lo que le dice Carlos Pavón.

Cuando debutó este año en la MLS escribió un mensaje; recuerda lo que puso

Recuerdo que había dicho que fue un día soñado porque siempre quise jugar en la MLS, fue una de mis metas desde niño y ese día me sentí feliz porque lo hice con un equipo especial porque fue el que me trajo aquí, que fue el Red Bull.

¿Cómo se da su llegada a la MLS?

El primer año que estuvo en el Red Bulls no fue tan fácil, sin embargo, pude tener una experiencia de lo que fue Estados Unidos para mí donde jugué la mayoría de partidos. Además en el Red Bull pude entrenar con el primer equipo y fui conociendo. Después regresé a Honduras porque el Vida no pudo llegar a un acuerdo y terminé mi contrato en 2018. A mitad de ese año el Real Monarchs me ofreció un buen contrato y me quise venir porque tenía una espina de lo que quería hacer en el Red Bulls. En 2019 me pude catapultar y gracias a Dios se dio.

¿Cómo es tu vida normal en Salt Lake City?

Normal como es en Honduras cómo cuando me mudé a mi casa en La Ceiba. No me siento extraño porque aquí es donde me ha pasado lo mejor que he vivido y la ciudad me ha recibido muy bien, los compañeros y equipo, igual las amistades que tengo fuera del fútbol. Ahora que aprendí inglés ya puedo comunicarme con las personas. Cuando tenemos libre normalmente vamos a jugar minigolf o jugar beisbol, caminamos en senderos y jugamos play. Me aburre estar en casa, esta cuarentena me mató y el encierro me mató.

Muchos te han comparado con el Choco Lozano

Antes de comenzar a jugar, me decían que me parecía con Choco Lozano y Jery Bengtson. Nunca lo vi como un compromiso, más bien me emocionaba, entonces decía, voy a seguir corriendo y meter goles. Mucha gente me dice que me parecía a ellos, antes de ser profesional en lo físico; pero ahora no me compararía.

¿Sientes que se puede crecer en el fútbol de Estados Unidos?

Sí. Estar en Estados Unidos es una gran ventaja porque se mira la diferencia de país. No solo en Liga porque Honduras tiene grandes jugadores y los equipos de allá pueden competir con los de la MLS. Pero aquí desde que están en la academia los niños entrenan en buenas canchas, tienen buenas técnicas y saben controlar un balón rápido o dar un pase; eso es lo que en Honduras no hay, canchas para hacer buen fútbol. Pienso que estar acá en EUA se puede tener un mayor crecimiento técnico y cómo persona porque se aprende a vivir.

¿Cómo vas con el inglés, te ha ayudado ahora?

Cuando estaba en el Red Bull me explicaban los trabajos en inglés y Douglas quedaba en el aire porque no sabía qué hacer. Decía, pausa y paren por un rato y sí tenía la pelota, yo seguía porque no sabía lo que estaban diciendo (risas). Ahora las charlas técnicas y trabajos en inglés todo está bien, allí no tengo problemas. Es cuestión de querer. En Red Bulls tenía unos compañeros brasileños que me explicaban en portugués y aprendí mucho portugués, aquí tengo ahora un compañero en el Real Salt Lake y hablamos. Estoy por aprender francés ahora porque uno no sabe.

¿Sueñas con ir a jugar a Europa?

La idea es consagrarme en la MLS porque quisiera ir preparado para ir a Europa porque no me gustaría ir y con la misma regresar. Quiero mejorar técnicamente y estar listo cuando me toque hacer el salto. Ahora me falta mucho por aprender, espero seguir en crecimiento como estoy ahora, haré hasta lo imposible por seguir creciendo. En este momento no me gustaría ir porque sé que no voy a triunfar, tengo que prepararme bien.

Estas siendo realista, algunos siempre dicen que se van a triunfar

Siempre he dicho que uno no se puede engañar a sí mismo, tiene que ser realista. Europa es el top, es el nivel de liga, no podes ir a correr sin antes caminar. Me voy a preparar al tope este año para luego buscar salir. Hay que prepararse para cualquier otra cosa, hoy en día en todos los países se habla inglés y estoy mejorando día con día. No sé si mañana o el próximo mes pueda ir a Europa, ese es mi sueño. No me gustaría decir que jugué solo en la MLS, quiero ir donde están esos sueños y espero poder alcanzarlos.

¿Qué necesita mejorar?

En la parte técnica y donde tener la presión que a veces me afecta. En los entrenos trato de trabajar esa parte. Aquí me dicen lo que tengo que mejorar, tenemos un programa de poder mejorar nuestras debilidades, las cosas que no podemos hacer. Nos quedábamos después de entreno a dar pases rápidos para poder mejorar.

¿Actualmente cómo te consideras?

Hoy en día pienso que he mejorado mucho. Cuando estaba en Honduras no era la misma técnica de cuándo estaba en Honduras. En el Red Bulls tenía un compañero que le daba el pase suave, era brasileño y le daba suave, no podía girar, me gritó y me dijo, dámela rápida, aquí no estás en su país. Cuando se lo di rápido, hizo el control y definió, pensé, estamos a años luz en Honduras.

¿Qué trabajos hacías?

Desde el año pasaba me quedaba después de los entrenamientos haciendo tiros libres, remates de cabeza y definición, a mejorar la pierna izquierda. Ahora sigo haciendo trabajos de definición. En el torneo pasado cuando no metía goles no tenía la confianza, ahora cuando tienes confianza y rematas al marco, es importante, así como lo hace Cristiano Ronaldo que remata al marco y es gol.

¿Dónde aprendistes eso?

Carlos Pavón fue mi entrenador en el Vida, después de los entrenamientos nos quedábamos haciendo trabajos de definición y ponía dos conos en la portería, uno justo con el poste para que sólo entrara la pelota y nos decía, definan. Nosotros todos para afuera y se molestaba, tiraba la gorra y todo lo que tenía puesto. Nos decía que nosotros usábamos la fuerza bruta; para qué la usan si puedes meter un pase a la red así como el gol que le hizo a Costa Rica en la eliminatoria. Así los hacía en los entrenamientos.

¿Qué aprendiste de Carlos Pavón en ese tiempo en el Vida, les dio algunos tips sobre su fortaleza?

Muchas. Fueron como tres meses con él y siempre platicábamos. A veces lo hacemos solo los delanteros y siempre trabajamos eso, incluso ahora tratamos de hablar, mantenemos la comunicación y como siempre lo he dicho, es mi ídolo.

¿Qué recomendación le ha dado Pavón?

Cuando hablamos vía Twitter, porque él sabe que soy tranquilo, que sí me queda una, puede que vaya él. Me dijo que siguiera así, que no hubiera nada que me impidiera. Que mi ídolo de infancia me diga, me motiva, siempre quise ser Pavón y ahora que tenemos comunicación me llega de alegría. Yo soy abierto a las críticas y la primera que me critica es mi mamá y estuvo conectada y puso un comentario. Mi mamá siempre que hago un partido mal y doy un pase mal y me lo recuerda toda la semana, es muy futbolera y a veces no me mira como su hijo sino como otro jugador y no tiene espinas para decirme. Las críticas siempre las tomo tranquilo.

¿En qué posición te sientes mejor, como centro delantero y jugando por afuera?

Mi posición es centro delantero pero para ser honesto y claro, pero jugar de centro y estar parado todo el tiempo aburre, por eso me gusta hacer diagonales por izquierda o derecha. Aquí comencé jugando de volante derecho.

¿En qué equipo europeo te gustaría jugar?

En Manchester City. Mi sueño es jugar en la Premier League y el City siempre me ha gustado jugar, aunque mi club favorito es el Manchester United.

¿En algún momento se ve regresando nuevamente al fútbol hondureño?

Por los momentos no se me cruza por la cabeza volver a Honduras, porque pienso en grande. Antes de irme a Red Bulls, el Motagua me quería, me presentó un contrato, habló con mi agente, pero dije, quiero algo nuevo porque no quiero decir que solo jugué en Honduras. Cuando volví del Red Bulls, Motagua insistió en llevarme. La manera de cómo me habló el muchacho no me gustó, el nombre me reservo. En mi familia nos han enseñado modales y dije, si me tratan así por teléfono, como será que te traten en persona. Entonces esperé. Me decían que el Vida no sé qué. Pusieron muchos peros y a mí no me pareció.