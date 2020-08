¿Por cual se decidirá? Los cuatro clubes de Europa que coquetean con Alberth Elis

El delantero hondureño Alberth Elis estaría jugando su última temporada con el Houston Dynamo de la MLS. El catracho termina contrato al final del torneo y su futuro apunta Europa.

Elis llegó al conjunto naranja en el 2017 a préstamo procedente del Monterrey de México. Estos terminaron pagando 2.2 millones a los Rayados por su ficha completa.

En cuatro temporada con el equipo texano, Elis se ha convertido en el referente del club en ataque anotando hasta el momento un total de 33 goles.

El catracho ha despertado el interés de varios clubes de Europa. En 2019, en entrevista DIEZ el atacante confesó que Fenerbahçe de Turquía había enviado una oferta a las oficinas del Houston.

Las negociaciones entre ambos equipos no llegaron a buen puerto. Pero en los últimos días, el hondureño ha sido vinculado nuevamente con los Canarios Amarillos.

Emilio Izaguire lo recomendó al Celtic

En entrevista para el diario Glasgow Time, el jugador del Motagua Emilio Izaguirre contó que recomendó a Alberth Elis a su exequipo; Celti de Escocia.

Anderlecht le preguntó a Andy Najar por "La Panterita"

Andy Najar, tras fichar con Los Ángeles FC de la MLS, confesó que Vincent Kompany, actual entrenador del Andelecht de Bélgica le preguntó por el catracho.

"Sí me preguntaron. Justo cuando ya estaba por venir, Vincent Kompany, el entrenador me llamó por teléfono y me preguntó por un jugador, está jugando en la MLS y lo recomendé bien".

Najar dice que en los púrpuras, Elis podría darse a conocer en Europa y dar el salto a otra liga importante.

"Yo creo que en el Anderlecht Elis se puede ganar un puesto, más ahora que vienen formando un nuevo equipo".

Podría ser compañero de Jorge Benguché

Luego de fichar al delantero Jorge Benguché, el Boavista estaría pensando en Alberth Elis para formar una dupla de hondureños en su ataque.

Según prensa de Portugal, el equipo Ajedrerzado se encuentra interesado en "La Panterita", quien terminará su contrato con Houston en diciembre.