El barbero de futbolistas: Desmon Colón, un amigo fiable para cortar el cabello del jugador nacional e internacional

El personaje más fiable en el territorio hondureño para cortar el cabello del jugador nacional e internacional, es Desmon Colón Laboriel, un sampedrano de 30 años de edad quien es primo-hermano del legionario Anthony “Choco” Lozano, siendo el jugador catracho el artífice de expandirlo hacia la comunidad futbolera.

Desmon, recientemente inauguró su propia barbería, la cual tiene como nombre “La casa del barbero, con Desmon”. Situada en su hogar en la Colonia Luisiana, jugadores de equipos nacionales como Marathon, Olimpia y Motagua llegan a realizarse su respectivo corte de cabello con su amigo de confianza, al igual que otros clientes.

Años atrás, el sampedrano se encontraba sin trabajo debido a la escasez de empleo en el país, pero eventualmente encontró lugar en una barbería donde le brindaron oportunidad de ejercer lo que él usualmente realizaba como hobbie con uno que otro conocido.

Trabajando en dicha barbería fue donde su fama inició, debido a que el “Choco” solía personalizar distintos diseños en el cabello con su primo. Al ser cortes de bastante calidad y talento, llamaron la atención de distintos seleccionados nacionales, acudiendo posteriormente a Desmon para que trabajara con ellos de igual manera.

“Todo empezó cuando Choco llegó a la barbería donde trabajaba para que le realizara un diseño especial, ya que él se marcharía días después a Rio por los Juegos Olímpicos del 2016. Cuando llegó con la Selección, a jugadores como Quioto y Elis les gustó lo que le hice, y ya luego me llamaron para que les cortará el cabello junto a otros jugadores también. Desde ese momento hasta el día de hoy, gracias a Dios he permanecido como el barbero de los futbolistas”, comentó Desmon.



Desmon realizando un corte especial al Choco Lozano

Colón Laboriel, mantiene amistades con bastantes futbolistas hondureños como Jonathan Rubio, Rigoberto Rivas, Brayan Beckeles y otros que cada vez que se encuentran en la ciudad, acuden para que él sea el encargado de su nuevo look, ya sea en el hotel de concentración, en el hogar de los jugadores o en su propia barbería.

En septiembre del 2019, la Selección de Chile llegó a San Pedro Sula para disputar un amistoso con la H. Durante la estadía de los chilenos, Desmon mediante Beckeles consiguió cortarles el cabello en su hotel de concentración, donde pudo compartir un lindo momento mientras ejercía su trabajo con los jugadores.

“Con la selección chilena es de mis momentos favoritos como barbero. Edu Vargas se portó muy especial conmigo, gozó de preguntarme varías cosas respecto a Honduras y estuvo bromeando un buen rato. Sin pedirlo, me regaló su camisa y una foto la cual tomó Claudio Bravo, portero del Manchester City. Fue un día muy bonito, no me la creía” dijo con mucho entusiasmo Desmon Colón.



Edu Vargas, delantero que milita en el Tigres del fútbol mexicano compartiendo con el barbero Desmon

En febrero de este año, fue el barbero del Seattle Sounders cuando este visitó el país por su encuentro ante Olimpia en Concachampions, y en marzo también pactó para serlo con Montreal Impact, pero con la pandemia el juego se retrasó y se disputará a finales de este mes.

Desmon declaró que gracias a Quioto, podrá arreglarle la barba a Thierry Henry, técnico del Impact, una vez que el equipo canadiense llegue al país.

Desmon estuvo buscando local para situar su propia barbería antes de la crisis sanitaria por Coronavirus, lo que trastocó sus planes en cierto modo. Al inicio de la pandemia, los jugadores siempre le buscaban e iban hasta su hogar para que trabajará con ellos, lo que le motivo a instalar finalmente su negocio ahí mismo.

“Gracias a Dios las cosas se han dado, y desde hace un mes he comenzado con este negocio. ‘La casa del barbero, con Desmon’ situada en la Colonia Luisiana está abierto de lunes a sábado de 8 am-7 pm. Los precios son: Corte y barba 100 lempiras. Faciales, Mascarillas y Alisado de cabello a 200 lempiras. Las pigmentaciones tienen un precio de 180 lempiras.” comentó el barbero de los futbolistas.



Deiby Flores jugador del Olimpia y Solani Solano del Marathon en "La Casa del Barbero, con Desmon".

Para finalizar, Desmon confesó que nunca creyó que "el cortar pelo me iba a abrir las puertas para conocer a tanta gente, sobre todo a grandes futbolistas", lo cual agradece a Dios afirmando que, "sin él nada de lo conseguido hubiera sido realidad".